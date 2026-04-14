Carrera 5K por la salud mental abre inscripciones en San Francisco

El Club de Leones de San Francisco anunció la apertura de inscripciones para su evento deportivo “Rugidos que Inspiran”, una carrera 5K que busca promover la importancia de la salud mental en la comunidad.

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo, 26 de abril, en la Cinta Costera. La jornada iniciará con un calentamiento a las 6:30 a.m., mientras que la salida está programada para las 7:00 a.m.

De acuerdo con los organizadores, el costo de inscripción es de B/. 20.00, e incluye un suéter conmemorativo, medalla, chip de cronometraje y número de corredor. Los fondos recaudados serán destinados a apoyar las actividades del club enfocadas en la promoción de la salud mental.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del sitio web www.soylamarca.com. Más información en @leonessf en Instagram.