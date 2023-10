Carlos Sainz: “Me veo en Ferrari a largo plazo, sin ninguna duda”

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) celebra estar “en un buen momento” en este tramo del Mundial y tiene claro que se ve “vestido de rojo a largo plazo, sin ninguna duda”, porque la escudería italiana es el lugar en el que se visualiza “conduciendo en el futuro” y además no oculta que “siempre” se ha sentido “muy arropado y querido por los ‘tifosi’ y por todo Ferrari”, aunque también pide a los aficionados que no busquen “enfrentar un poco al equipo” .

“Está claro que estoy en un buen momento, hemos conseguido darle la vuelta a un inicio bastante complicado. No estamos donde queremos estar, al nivel que nos gustaría, no es comparable con el de Red Bull. Y ahora a seguir sacando conclusiones para ver donde podemos llegar el año que viene”, valoró el madrileño en una entrevista a Europa Press durante un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 antes de viajar a Catar para el Gran Premio de este fin de semana.

Sin embargo, recordó que están “en un punto muy parecido” al curso pasado, entre los primeros de los ‘mortales’, porque Red Bull “está tan fuerte que es muy difícil batirles”. “En algún punto pareció imposible, pero lo conseguimos. Todo puede cambiar el año que viene y si hacemos las cosas muy bien le podemos dar la vuelta”, indicó.

Sainz logró un trabajado y meritorio tercer puesto en Monza y demostró que atraviesa un muy buen momento con el triunfo en Singapur hace tres semanas, terminando con el dominio del equipo austriaco esta temporada. “Siempre ayuda a todos los deportistas a tener buenos momentos, tener unos buenos fines de semana consecutivos siempre te dan confianza”, reconoció, aunque él “no” necesitaba estos resultados, porque “siempre” tuvo “confianza”. “Sabía que era capaz, pero siempre ayuda conseguirlo”, dijo.

“Desde principio de temporada veía que estaba conduciendo a un nivel alto, que estaba cómodo con el coche y que podía hacer las cosas bien, pero por alguna razón o por otra los resultados no acababan de llegar. Para la segunda mitad de temporada, de repente, nos dejaron de pasar tantas cosas en la calificación y en carrera pusimos un poco todo junto y los resultados empezaron a salir”, explicó Sainz los altibajos de Ferrari.

Y es que para el madrileño, la alternancia de buenos y malos momentos es algo que forma parte del deporte de alto nivel. “Hay veces que uno trabaja, se esfuerza, hace todo perfecto y las cosas no salen, pero si sigues insistiendo, acaban saliendo”, aseguró el piloto español, que no obstante, no cree que Ferrari sea el ‘líder’ en cuanto a la evolución del monoplaza, y sí ve mucha igualdad detrás de Red Bull.

”GANAR AYUDARÁ A QUE CADA VEZ MÁS GENTE SEPA QUE TENGO CAPACIDAD”

“Si te fijas en Singapur o Monza, sí, pero luego te fijas en Suzuka o Zandvoort y parece que es McLaren el que más ha mejorado. Estamos a un nivel tan parecido Mercedes, McLaren, Aston Martin y Ferrari que una carrera ganará o quedará detrás de Red Bull uno y otra carrera, otro. Pero está claro que ninguno está contento a medio segundo de Red Bull”, advirtió.

Pese a su podio en Monza y su triunfo en Singapur, Sainz no cree que haya crecido el apoyo de la afición de Ferrari y de la estructura, porque “siempre” se ha sentido “muy arropado y querido por los ‘tifosi’ y por todo Ferrari”. “Desde que llegué y tuve ese primer año fuerte en 2021, siempre me sentí querido y apoyado”, reiteró. “Pero seguro que una victoria como la de Singapur y el podio de Monza lo único que harán es ayudar a que cada vez más gente confíe en mí y cada vez más gente sepa que tengo esa capacidad”, agregó.

El español negociará su continuidad en la ‘Scuderia’, con la que mantiene un vínculo hasta final de 2024, con la baza de haber logrado el único triunfo hasta ahora de los italianos de la temporada. Y es que el madrileño se ve “vestido de rojo a largo plazo, sin ninguna duda”. “Es el sitio en el que me encantaría poder seguir conduciendo en el futuro”, confesó.

“Obviamente, todo esto tendrá que llegar a un punto en el que nos sentemos a negociar y a ponernos de acuerdo, pero mi intención va a ser siempre llegar a un acuerdo con Fred (Vasseur, ‘Team Principal’), con Ferrari, pero ese momento no llegará hasta el invierno”, avanzó.

Finalmente, Sainz abordó el asunto de la “rivalidad” que las redes sociales y la prensa pretende crear entre el madrileño y Leclerc, con la que buscan “más dividir que unir”. “En Ferrari, lo que necesitamos ahora es gente que busque la unión, el hacer equipo, el hacer piña y no intentar buscar cosas donde no las hay, o enfrentar al equipo”, opinó.

“Lo único que pido es que se tenga un poco de cuidado, porque si de verdad eres ‘ferrarista’ y de verdad quieres el bien de Ferrari y que Ferrari vaya para adelante, lo único que puedes hacer es empujar todos juntos y no buscar cosas donde no las hay”, zanjó el piloto español.