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Carlos De Icaza: gran legado en la hípica

El panameño logró 2,367 victorias en más de 10 mil montas. Murió el 16 de julio de 2018 a los 80 años, en New York

Carlos De Icaza: gran legado en la hípica
Cortesía | El jinete Carlos Manuel De Icaza en un hipódromo.
Redacción Metro Libre
20 de marzo de 2026

El jinete panameño Carlos Manuel ‘Mañe’ De Icaza es recordado como uno de los grandes pioneros de la hípica latinoamericana en Estados Unidos y como una figura que abrió el camino para las generaciones de fustas panameños que posteriormente triunfarían en los principales hipódromos del mundo.

Nacido en Panamá el 1 de febrero de 1938, desde temprana edad mostró interés por los caballos y comenzó a montar ponis cuando apenas tenía seis años. A los 14 años inició formalmente su carrera como jinete profesional, participando en las pistas del antiguo hipódromo Juan Franco y posteriormente en el Hipódromo Presidente Remón.

Sus primeros triunfos en Panamá le permitieron ganar reconocimiento dentro del ambiente hípico local, lo que posteriormente lo impulsó a buscar oportunidades fuera del país.

Tras consolidarse en las pistas panameñas, Icaza viajó a México para continuar su desarrollo como jinete y, en 1956, dio el salto hacia los Estados Unidos, donde comenzó a competir en algunos de los hipódromos más importantes de Norteamérica.

Entre sus triunfos más destacados se encuentra el obtenido en el Belmont Stakes de 1964, donde condujo al caballo Quadrangle.

1964
De Icaza recibió el prestigioso premio George Woolf Memorial.
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