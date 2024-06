Capacitan en neurociencia aplicada en el rendimiento a futbolistas

La Academia Costa del Este se reunió con Sandra Rossi, médico especialista en neurociencia y parte del cuerpo técnico del Club Atlético River Plate de Argentina, quien aplica la ciencia como herramienta para optimizar el desarrollo de sus equipos en las diferentes categorías de su organización.

La doctora Rossi impartió la Conferencia Neurociencia Aplicada al Deporte con el objetivo de brindar un aporte al deporte nacional y una oportunidad para que los futbolistas de las distintas ligas, como otras federaciones deportivas trabajen mejor a través de la neurociencia y así obtener mejores resultados en cada disciplina.

La expositora internacional explicó cómo ha sido su experiencia entrenando con futbolistas de alto rendimiento en su país y cómo su técnica ha sido fundamental para el desempeño en la cancha de estos atletas.

“En el fútbol, el jugador debe registrar y combinar intervalos de tiempos la información sobre la posición, movimiento de la pelota, compañeros de equipo, jugadores rivales para tomar una decisión, sin embargo, no toda la información proveniente del medio es relevante, y esto representa la diferencia entre los buenos y los mejores jugadores, que no se distraen con temas que no vienen al juego o al momento, entonces este proceso de selección se conoce como atención. La atención no es nada más que iluminar el proceso que nos interesa, como aquel que le encanta estar en todas partes y tiene una atención abierta, por lo tanto, aquel que puede estar foco ante una situación es el jugador que destaca” explicó la Dra. Rossi.

Por su parte Gabriel Alemán, presidente de la Academia Costa del Este, enfatizó que “el fútbol sin lugar a duda es un deporte en el que cada detalle cuenta, es aquí donde los conceptos de neurociencia que hemos recibido de parte de la doctora Rossi, como primera profesional en implementarlos en su natal Argentina, se convierten en un aliado indispensable para alcanzar el éxito en el campo de juego”.

La jornada de conferencias con la expositora se extenderá hasta el viernes 7 de junio, en horario de 9:00 a 11:00 a.m. en el Hotel Westin Costa del Este. Como clausura de las actividades se realizará una visita en campo, en el hogar de la Academia Costa del Este, en el Sport Center, a las 4:00 p.m.