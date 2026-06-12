Canadá saborea su histórico estreno como anfitrión de un Mundial

"Llegó el momento": el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, mostró ya el jueves, en la víspera del estreno de su país ante Bosnia-Herzegovina en un Mundial donde es coanfitrión, la enorme ilusión del país ante esta cita con la historia.

Por primera vez, Canadá acoge el torneo más importante del fútbol.

"El primer Mundial en Canadá comienza ahora, en Toronto. Selección de Canadá, todo el país está a vuestro lado y lo estará hasta el pitido final", escribió en redes sociales el primer ministro del país, Mark Carney, instantes antes del partido de debut de su equipo.

Durante todo el día, el centro de Toronto se había teñido de camisetas rojas, calentando el ambiente antes del pulso ante los bosnios.

- Popularidad creciente -

Dakota Boal, un joven de 26 años, dijo a la AFP que siempre era "el único en jugar al soccer (fútbol)", en un entorno donde sus compañeros estaban centrados en el hockey sobre hielo y el béisbol.

"En los últimos años, desde que estuvimos en el Mundial de 2022, da la sensación de que esto ha explotado", celebra, antes de montarse en un coche que ha reservado por una aplicación telefónica para acudir al partido.

El aumento de la popularidad del fútbol en Canadá era un tema recurrente este viernes en las horas previas al primer partido de los Canucks en este Mundial 2026.

Erin Clement es profesora y entrenadora de fútbol en Guelph, a unos 100 kilómetros al oeste de Toronto.

Mientras se dirigía al partido de este viernes en compañía de su hermana y una amiga, contó a la AFP que sus tres hijas juegan al fútbol y que todos los torneos de ese deporte que organiza en su escuela están llenos, lo que muestra el auge del soccer en Canadá.

"En las categorías juveniles, es un deporte extremadamente popular", se enorgullece, confiando en que el "efecto Mundial" haga que se pueda seguir avanzando en la implantación y promoción del fútbol en el país.

- Ambiente festivo -

"Es algo que ya sentimos, simplemente, estando aquí", subrayó, aludiendo a la ola de entusiasmo que percibe en Toronto este viernes, donde miles de personas caminaban en un ambiente festivo hacia el estadio, ya desde varias horas antes del inicio del encuentro (19H00 GMT).

Henri Balcázar planeó ver el partido en una "fan zone" cercana al estadio y explicó a la AFP que el fútbol es algo con lo que está muy familiarizado ya que su padre es peruano y le inculcó la afición por ese deporte, el más popular en Sudamérica.

Tanto él como sus amigos de orígenes sudamericanos han constatado cómo Canadá se ha ido interesando cada vez más por el fútbol y también cree que coorganizar el Mundial, junto a Estados Unidos y México, marcará un antes y un después.

"Nunca imaginé que algo así se iba a celebrar en Canadá", admite.

- Michael Bublé y Alanis Morissette -

El Canadá-Bosnia es el primero de los trece partidos que el país tiene asignados para esta Copa del Mundo, donde la fiesta no ha hecho nada más que comenzar.

Pese a que el Mundial 2026 se inauguró oficialmente el jueves en Ciudad de México, Toronto tenía también una ceremonia de apertura este viernes, por el primer partido del torneo en suelo canadiense.

Allí hubo referencias a los pueblos autóctonos y a la historia de Canadá, antes de que la cantante italocanadiense Alessia Cara iniciara un show musical rodeada de marionetas gigantes con animales emblemáticos del país.

El rapero francés Vegedream también participó del espectáculo, así como el crooner canadiense Michael Bublé, que interpretó "Bring it on home to me".

El violinista Aleksandar Gajic interpretó luego el himno bosnio y la cantante Alanis Morissette fue la encargada del canadiense, para levantar el telón en una jornada histórica para el fútbol en Canadá.