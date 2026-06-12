Canadá logra punto histórico ante Bosnia en el inicio de su Mundial

Un tanto de Cyle Larin avanzó la segunda mitad permitió a Canadá sumar el primer punto de su historia en un Mundial, con un empate 1-1 ante Bosnia-Herzegovina, este viernes en Toronto.

Fue en el primer partido del Mundial 2026 en suelo canadiense, donde Larin, en el 78', envió un tiro en desde la entrada del área, rodeado de rivales, para equilibrar un partido donde los europeos se habían adelantado en el 21' con un gol de cabeza de Jovo Lukic en un córner.

Este reparto de puntos abre un Grupo B en el que Suiza y Catar miden fuerzas el sábado en San Francisco.

Después de contar por derrotas sus seis partidos mundialistas anteriores, los tres de 1986 y los tres de 2022, Canadá rompió esa mala racha con un punto festejado en la grada casi como un triunfo por el actor Ryan Reynolds y el resto de la marea roja.

El empate de Larin fue un premio para un Canadá que llegó con mucha más fluidez y entusiasmo, ante una Bosnia que solo se apoyaba en su solidez defensiva.

El defensa Sead Kolasinac, el hombre que sirvió el saque de esquina que permitió el gol de Lukic, había salvado una primera vez a su equipo en el inicio de la segunda mitad: despejó casi sobre la línea con su arquero ya batido, el balón dio en el larguero y el peligro se alejó.

La insistencia local terminó llevando al gol de Larin ya salvar en cierta forma la fiesta local, que había comenzado a ritmo de Alanis Morissette y Michael Bublé en una ceremonia inaugural antes de un partido histórico para Canadá, que nunca antes había acogido la cita suprema del fútbol.

Alineaciones:

Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Cornelius Austin Derek, Richie Laryea - Tajon Buchanan (Ali Ahmed 61), Stephen Eustáquio (cap) (Jonathan Osorio 90+1), Ismael Kone, Liam Millar (Jacob Shaffelburg 61) - Jonathan David (Promise David 61), Tani Oluwaseyi (Cyle Larin) 76). DT: Jesse Marsch (Estados Unidos).

Bosnia: Nikola Vasiljev - Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac (cap) (Dzenis Burnic 84) - Esmir Bajraktarevic (Ivan Sunjic 74), Ivan Basic (Armin Gigovic 62), Benjamin Tahirovic, Amar Memic (Kerim sam Alajbegovic 74) - Ermedin Demirovic, Jovo Lukic (Samed Bazdar 62). DT: Sergej Barbarez.