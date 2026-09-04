Cadillac está haciendo una temporada "muy digna" en F1, dice su nuevo director

El polaco Marcin Budkowski, nombrado nuevo director de la escudería Cadillac hace tres semanas, dijo en una entrevista con la AFP que la primera temporada del equipo estadounidense en la Fórmula 1 está siendo "muy digna".

Este exingeniero, formado en Francia y que pasó anteriormente por Ferrari, McLaren, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Alpine, confía en poder dejar "huella" en una escudería que considera capaz de progresar de manera "importante" el próximo año.

Pregunta: ¿Qué piensa que puede aportar a Cadillac?

Respuesta: "Un rol de liderazgo, una visión, una dirección para el equipo, para el futuro y su desarrollo. Y luego orientar a todo el mundo hacia esa visión y, evidentemente, ejecutarla para llegar a ella. Tengo más de 20 años de experiencia en la F1, tengo un background de ingeniero, he sido jefe de un departamento técnico, he formado parte de equipos que ganaban carreras y campeonatos. Tengo experiencia en la FIA, conozco la política y los bastidores del deporte, y luego por supuesto tengo experiencia al frente de un equipo en el pasado, con Renault/Alpine. También puedo aportar pasión, todos estamos aquí porque amamos el deporte. Estoy deseando trabajar con este equipo y hacerle llegar a un nivel mucho más alto del que está actualmente".

P: ¿Es complicado llegar a mitad de temporada a una escudería?

R: "Por un lado, es difícil porque en la Fórmula 1 actual, con proyectos de nuevos monoplazas que empiezan muy pronto y con limitaciones de desarrollo ligadas al presupuesto, vamos un poco rodados en la segunda parte de la temporada. Hay cosas que me gustaría cambiar o en las que me gustaría influir y ya es un poco tarde, así que tenemos cierta frustración porque nos gustaría poder hacer más. Pero por otro lado, creo que es muy útil porque podemos influir en las prioridades que le damos al equipo para el año que viene. Habría sido más difícil llegando al final de la temporada. Yo llego en una fase en la que todavía puedo influir en la dirección del equipo, su desarrollo, su estructura, sus métodos de trabajo y, por tanto, imprimir mi sello en este equipo".

P: ¿Cómo evalúa esta primera temporada de Cadillac en F1?

R: "Es muy digna. Tengo mucho respeto por el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Es un equipo en construcción, pero se ha hecho mucho buen trabajo para llegar a la parrilla con un coche razonablemente competitivo para una escudería nueva. Tenemos problemas de fiabilidad que son algo naturales para un equipo nuevo y nos habría gustado resolverlos un poco antes. Pero el trabajo realizado para construir este equipo en el tiempo del que se disponía es muy impresionante. Luego, efectivamente, por el camino se han tomado atajos, inevitablemente, y hoy pagamos un poco las consecuencias de esas decisiones, así que hay que corregir el rumbo en esos aspectos, que no voy a detallar".

P: ¿Cree que Cadillac podrá progresar el año que viene con usted al frente?

R: "El proyecto 2027 avanza bien aunque tenemos recursos limitados. Somos mucho más pequeños que los grandes equipos e incluso que las escuderías de mitad de tabla. En parte porque todavía estamos en fase de construcción y en parte porque tenemos restricciones presupuestarias, como todo el mundo, que probablemente nos afectan un poco más que a otros equipos porque hoy estamos menos consolidados y somos menos eficientes. Nuestra experiencia colectiva sigue siendo muy limitada, pero vamos a aprender las lecciones de este año. Así que confío en que daremos un paso adelante importante el año que viene".

P: ¿Mantendrá a sus pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas en 2027?

R: "Hoy por hoy, mis prioridades son la organización del equipo y el rendimiento del coche. Estoy muy contento con los pilotos que tenemos, dos pilotos experimentados que nos ayudan a desarrollar el equipo. Cuando tengamos algo que anunciar, lo anunciaremos".