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jueves, 07 mayo 2026
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Deportes
Buscan tipificar como delito el amaño de juegos en el fútbol
La LPF coordina criterios con diputados para actualizar la ley penal nacional
Cortesía | representantes de la Liga panameña de Fútbol-LPF (d) junto a diputados.
Redacción
07 de mayo de 2026
Tags:
futbol
|
amaño de juegos
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