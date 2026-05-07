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Buscan tipificar como delito el amaño de juegos en el fútbol

La LPF coordina criterios con diputados para actualizar la ley penal nacional

Buscan tipificar como delito el amaño de juegos en el fútbol
Cortesía | representantes de la Liga panameña de Fútbol-LPF (d) junto a diputados.
Redacción
07 de mayo de 2026
Tags:
futbol
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amaño de juegos
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