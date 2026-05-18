Busca decir presente con Panamá en el Mundial

Redacción | Alberto “Negrito” Quintero quiere estar en el listado final de 26 jugadores de la Selección de fútbol de Panamá para participar en el Mundial FIFA 2026.

El mediocampista de 38 años, que milita en el club panameño Plaza Amador, afirmó que “lo más importante ahora es pelear por una oportunidad de entrar entre los 26 y después de confirmar la convocatoria, de seguro esos 26 van a representar a Panamá de una gran manera, como lo han hecho siempre”.

Quintero dijo que es muy pronto para dar pronósticos de cómo será la actuación del conjunto que dirige el DT Thomas Christiansen en el Mundial, aunque recalcó que el fútbol panameño ha evolucionado de una manera importante, con un “comando técnico que ha hecho las cosas muy bien, que ha potenciado ese talento del jugador panameño, estamos compitiendo a alto nivel y esa es una de las diferencias que tal vez se pueda decir de este grupo”.

Panamá disputará su segundo mundial de su historia, el primero fue Rusia 2018, donde Quintero fue incluido en la lista oficial de 23 jugadores, pero por una lesión en un amistoso quedó excluido del equipo. A pesar de ello, viajó con la delegación.