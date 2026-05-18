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Busca decir presente con Panamá en el Mundial

Busca decir presente con Panamá en el Mundial
Cortesía @fepafut | Alberto Quintero, futbolista.
18 de mayo de 2026

Redacción | Alberto “Negrito” Quintero quiere estar en el listado final de 26 jugadores de la Selección de fútbol de Panamá para participar en el Mundial FIFA 2026.

El mediocampista de 38 años, que milita en el club panameño Plaza Amador, afirmó que “lo más importante ahora es pelear por una oportunidad de entrar entre los 26 y después de confirmar la convocatoria, de seguro esos 26 van a representar a Panamá de una gran manera, como lo han hecho siempre”.

Quintero dijo que es muy pronto para dar pronósticos de cómo será la actuación del conjunto que dirige el DT Thomas Christiansen en el Mundial, aunque recalcó que el fútbol panameño ha evolucionado de una manera importante, con un “comando técnico que ha hecho las cosas muy bien, que ha potenciado ese talento del jugador panameño, estamos compitiendo a alto nivel y esa es una de las diferencias que tal vez se pueda decir de este grupo”.

Panamá disputará su segundo mundial de su historia, el primero fue Rusia 2018, donde Quintero fue incluido en la lista oficial de 23 jugadores, pero por una lesión en un amistoso quedó excluido del equipo. A pesar de ello, viajó con la delegación.

Convocados se anunciarán el 26

ml | El DT Thomas Christiansen estará anunciando en rueda de prensa, en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, el próximo 26 de mayo, los nombres de los 26 jugadores que estarán representando a Panamá en el Mundial. Antes, el domingo 24 de mayo, la ‘Sele’ arrancará su concentración oficial en un hotel de la localidad, con un grupo inicial de 29 jugadores. Los tres futbolistas que no sean incluidos en la lista final se mantendrán en la concentración como reservas.

Trabajos individualizados

ml | Como parte inicial de los trabajos de la selección, hoy lunes 18 de mayo arrancarán una serie de tareas individualizadas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol, en Burunga, Arraiján, Panamá Oeste. Estos trabajos individualizados serán del lunes 18 al viernes 22 con los jugadores que designen el cuerpo técnico sin acceso al público, ni los medios de comunicación, informó la federación.

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