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Buenas sensaciones

Con las 24 jugadoras ya integradas, el plantel está completo y enfocado en el amistoso ante Jamaica

Buenas sensaciones
Cortesía FEPAFUT | La jugadora Emily Cedeño.
Redacción
04 de junio de 2026

Con la inclusión de la mediocampista Emily Cedeño al grupo de 24 jugadoras convocadas a la Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá para disputar dos partidos amistosos ante el combinado de Jamaica dentro de unos días, el equipo cumplió ayer su segundo día de entrenamientos.

Las dirigidas por la entrenadora española Toña Is trabajaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz, donde combinaron ejercicios físicos con aspectos tácticos.

El equipo se nota concentrado y en buena forma, preparándose para el primer amistoso ante Jamaica, que se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el próximo 5 de junio (8:00 p.m.).

Cedeño recibió su primera convocatoria bajo la dirección de Toña Is después de meses de recuperación de una lesión. Hoy, desde las 4:00 p.m., el combinado volverá a realizar una sesión de prácticas en el CAR de Pandeportes. Los boletos de entrada a los encuentros están disponibles en www.fepafut.com.

Panamá chocará ante Canadá en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W, en noviembre.
5
y 8 de junio en estadio Rommel Fernández serán los duelos ante Jamaica.
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