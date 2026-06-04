Buenas sensaciones

Con la inclusión de la mediocampista Emily Cedeño al grupo de 24 jugadoras convocadas a la Selección Mayor Femenina de fútbol de Panamá para disputar dos partidos amistosos ante el combinado de Jamaica dentro de unos días, el equipo cumplió ayer su segundo día de entrenamientos.

Las dirigidas por la entrenadora española Toña Is trabajaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz, donde combinaron ejercicios físicos con aspectos tácticos.

El equipo se nota concentrado y en buena forma, preparándose para el primer amistoso ante Jamaica, que se jugará en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, el próximo 5 de junio (8:00 p.m.).

Cedeño recibió su primera convocatoria bajo la dirección de Toña Is después de meses de recuperación de una lesión. Hoy, desde las 4:00 p.m., el combinado volverá a realizar una sesión de prácticas en el CAR de Pandeportes. Los boletos de entrada a los encuentros están disponibles en www.fepafut.com.