Brasileño Caio Henrique ficha con el Ajax procedente del Mónaco

El lateral izquierdo internacional brasileño Caio Henrique, de 28 años, fue traspasado del Mónaco al Ajax de Ámsterdam, anunció el martes el club del Principado.

Tras llegar al Mónaco en el verano boreal de 2020 procedente del Atlético de Madrid por 8 millones de euros, Caio Henrique representó a la Canarinha en cinco ocasiones, tres de ellas la temporada pasada.

Una grave lesión en un muslo lo apartó de los terrenos de juego entre marzo y mayo, privándole de luchar por entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026.

En seis temporadas y 211 partidos disputados entre todas las competiciones con el Mónaco, 34 de ellos la pasada temporada, el lateral nacido en Santos anotó 3 goles y repartió 39 asistencias.

Según indicó a la AFP una fuente cercana a las negociaciones, su traspaso debería aportar 11 millones de euros (12,5 millones de dólares) al Mónaco, además de tres millones por bonus de rendimiento.