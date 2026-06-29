Brasil logra agónica clasificación a octavos del Mundial al vencer 2-1 a Japón

Brasil consiguió el lunes una agónica clasificación a octavos de final del Mundial 2026 al vencer de atrás 2-1 a Japón con un gol en el descuento de Gabriel Martinelli (90+5').

Japón había madrugado a Brasil con tanto de Kaishu Sano a los 29 minutos, pero Casemiro igualo a los 56' y el extremo del Arsenal e dio la victoria a la Canarinha en los instantes finales de un partido intenso jugado en el estadio techado de Houston (Texas).

Los pentacampeones mundiales esperan ahora en octavos de final, el domingo en East Rutherford (Nueva Jersey) al vencedor del partido que juegan este martes en Arlington, vecino a Dallas, Noruega y Costa de Marfil.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti fueron al ataque desde el inicio pero se vieron sorprendidos por un Japón que les plantó cara, con individualidades como Ueda, Maeda, Junya Ito y Sano, auto de la apertura con un disparo desde afuera de área.

La Canarinha, que volvió a desnudar sus fragilidades defensivas, se había ido al descanso con un gol en contra.

Debió rearmar sus estructuras y salir a jugarse la vida. El cabezazo de Casemiro y el tanto agónico de Martinelli lo reconciliaron con una torcida que abarrotó el Houston Stadium y terminó festejando la clasificación.

Alineaciones:

Brasil: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas - Bruno Guimaraes (Danilo, 90+8), Casemiro (Fabinho, 90+3), Lucas Paquetá (Endrick, 46) - Rayan, Matheus Cunha (Gabriel Martinelli, 66), Vinícius Júnior. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki - Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito - Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, 66), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Ao Tanaka, 78), Keito Nakamura (Junnosuke Suzuki, 66) - Junya Ito (Shuto Machino, 78), Ayase Ueda - Daizen Maeda (Koki Ogawa, 90+7). DT: Hajime Moriyasu.

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