Brasil busca ante Singapur un desquite que le dé respiro a Ancelotti

Con el seleccionador Carlo Ancelotti cada vez más cuestionado, Brasil disputa este martes en Singapur el último amistoso de 2026, en el que buscará una goleada contra la débil selección singapurense para desquitarse de su fiasco ante Japón.

Expulsado en los minutos finales de la derrota el sábado contra los nipones (3-2), el técnico italiano asistirá al encuentro desde uno de los palcos del Estadio Nacional de Singapur.

Conocido por su habitual calma, Ancelotti se mostró nervioso con el arbitraje en el último partido, reflejo de la tensión por la falta de juego y de resultados de la pentacampeona del mundo.

- Peor desempeño -

El italiano, de 67 años, tomó las riendas de Brasil a mediados de 2025 con la misión de devolver la gloria a un país que ganó su último estrella hace más de dos décadas.

Pero Brasil fue eliminado en octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica, y en los 21 partidos dirigidos, Ancelotti tiene un balance de 12 victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

Con una media de 1,90 puntos por encuentro, Carletto ostenta el peor desempeño entre todos los seleccionadores de la historia de Brasil con más de 16 partidos dirigidos.

Ello a pesar de que apenas se ha enfrentado a dos selecciones (Francia y Marruecos) que están por encima de Brasil en el ránking de la FIFA.

- Autocrítica -

"Mi evaluación es que no es suficiente. Tengo que hacer más y voy a hacer más", admitió Ancelotti sobre sus números.

"Tengo que hacer más para que la selección vuelva a ser competitiva", agregó.

Avalado por su trayectoria en el fútbol europeo, donde es el técnico con más Ligas de Campeones obtenidas (5) y el único en haber ganado las cinco principales ligas del continente, el italiano no logra hacer despegar a Brasil.

Aunque apuesta por la velocidad de atacantes como Vinícius Jr y Raphinha, la selección se ve dominada muchas veces por sus rivales.

Sin disponer de ningún 10 clásico, Ancelotti jugó con dos centrocampistas y cuatro atacantes hasta la eliminación en el Mundial 2026 a manos de Noruega.

Tras ello, pasó a usar un 4-3-3, aunque sigue enfrentando el mismo problema que tuvieron sus antecesores en el cargo: la falta de un medio organizador para controlar el juego y dictar el ritmo que demande el partido.

Otro de los problemas que tiene el técnico es la defensa: son 21 goles encajados en 21 partidos.

"Algunos aspectos contra Japón mostraron que tenemos que evolucionar más en el aspecto defensivo que en el ofensivo", dijo Ancelotti.

- Esperanza en la juventud -

El técnico apuesta por la juventud para renovar el grupo de cara al futuro.

La media de edad de la plantilla para los amistosos de esta fecha FIFA es de 23,6 años, la más baja de Brasil en los últimos 16 años.

"Estamos en el camino correcto para tener una selección muy fuerte", sostuvo.

Pero algunos empiezan a perder la paciencia.

"Ancelotti, ¡ya está! Agarra tus cosas y vete (...) En la selección brasileña, no mostró a lo que vino", criticó el exdelantero brasileño Romário.

El técnico le respondió este lunes.

"Romário ha dado su opinión y es un derecho que tienen todos, ya sea para decir mentiras, verdades o tonterías", comentó.

Sin Ancelotti y ante el rival más débil en este siglo (149º en el ranking), Brasil disputa su último partido de este año a partir de las 10H00 GMT del martes.