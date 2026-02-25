Booz Baruc y Dandy del Peligro ingresan a la galería anual de la hípica

Dandy del Peligro y Booz Baruc se encuentran entre los 33 ejemplares que dominaron la agenda de clásicos y premios disputados durante el 2025, y que hoy protagonizan la galería instalada en el Salón Presidencial.

El pupilo del García Racing Stable, Booz Baruc, visitó el círculo de ganadores en tres pruebas clásicas, logrando de esta manera consagrarse como triple coronado de dos años, un hecho inédito.

Recibieron este premio su propietario, Maikel García, y su entrenador, Roberto Arango. Igualmente, se reconoció el esfuerzo de Dandy del Peligro (bajo los colores de Rubén Orillac), que obtuvo un clásico durante la pasada Serie Hípica del Caribe, en el marco de la Copa Velocidad, bajo las “manos de seda” del experimentado jinete Luis Sáez.

Además de la distinción de los ejemplares Spectacular Winner (3 clásicos) y Jaque Doble (4 clásicos), sobresalieron los representantes del Stud Kung Hey con seis distinciones, recibidas por Néstor Chacín y Eligio Ocaña Jr. Es importante destacar que uno de sus ejemplares, Sol Auyan Tepuy, llegó segundo en el Clásico Internacional del Caribe.

Asimismo, los equinos del Stud Campo Azul, como Doña Perfecta, Deyanira, First Front y Teucro, por mencionar algunos, recibieron sus distinciones en este magno evento que celebra su segunda edición.

Le correspondió a Rafael Fernández recibir este reconocimiento por parte de Luis Shirley. Otros que se vistieron de gala para figurar entre los mejores 33 fueron: Smart Eros del Fair Ground Stable; Takao, Aradia e Imperante, mimados del Chestnut Hill Stable; El Rojo, del Stud El Tronío; Romelier, del Stud San Marino; Flight Moon, del Palace Moon; Adage y Ataviada del Stud Carmen Cristina; Maverick del Stud Dani Sam, Royal Smile del Elliots Racing Stables y Gold Basin del Stud Cantón.