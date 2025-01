Bonmatí se opone a organizar la Supercopa de España femenina en Arabia Saudita

La doble ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, expresó este jueves su oposición al traslado de la Supercopa de España femenina a Arabia Saudita, como ya se hace con la masculina.

"Antes de poder llevar la competición a ningún lado, me gustaría que se le pudiera dar valor aquí y creo que, por ahora, eso no se ha conseguido", declaró la jugadora del Barcelona en un evento promocional.

"Se debería proponer una Supercopa con antelación, que nos fuera bien a todos los equipos y con un plan económico que no implique perder dinero. También que se hiciera un llamamiento a la afición con suficiente tiempo de antelación para que se pueda desplazar", prosiguió la barcelonesa.

Bonmatí lamentó el escaso público en la semifinal en Butarque contra el Atlético de Madrid: "La realidad de nuestro día a día es llenar estadios. Insisto en que antes de plantearnos llevarlo a otro país, deberíamos hacerlo bien aquí".

También aludió al tema de los derechos de las mujeres. "Lo que yo conozco de Arabia me dice que el tema de la mujer está poco avanzado. Queda mucho camino por hacer y, por lo tanto, no sé si yo me sentiría cómoda yendo a jugar allí", sostuvo la futbolista, que dejó claro, sin embargo, que trasladar la competición al país asiático no es oficial a día de hoy: "Al final, son solo suposiciones".