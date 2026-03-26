Bolivia gana 2-1 a Surinam y jugará contra Irak por el pase al Mundial 2026

La selección de Bolivia se mantuvo de pie en su misión de volver a un Mundial de fútbol al vencer 2-1 con una emotiva remontada a Surinam este jueves, en la semifinal del repechaje intercontinental B jugada en el estadio de Monterrey.

Liam van Gelderen puso en ventaja a Surinam al minuto 48. Bolivia vino de atrás con goles de Moisés Paniagua, al 72', y Miguel Terceros, al 79' de penal.

Con el objetivo de volver al Mundial tras una larga ausencia de casi 32 años, Bolivia jugará el martes contra Irak por el pase a Norteamérica 2026 para sumarse al Grupo I, donde esperan las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

La victoria boliviana fue presenciada en vivo por 33.547 espectadores, entre ellos el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien además atestiguó el robusto operativo de seguridad desplegado en torno al estadio con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatal y municipal.

El imponente Gigante de Acero -así llaman en México al estadio del Monterrey- se conmovió hasta sus cimientos con la ilusión de los aficionados bolivianos que superaron notoriamente en cantidad y ánimo a los surinameses.

Las decepciones acumuladas durante tantos años se convirtieron en sentidas arengas, especialmente con el grito de las tres sílabas: "Bo bo bo, Li li li, Via via via", el mismo que alentara a la generación que se clasificó por última vez al Mundial de 1994.

- Remontada para la ilusión -

Bolivia saltó al campo con 10 jugadores que no habían nacido cuando se jugó aquel lejano Mundial, salvo el portero Guillermo Viscarra, que a sus 33 años entonó el himno de su país con profunda emoción.

Ambos equipos salieron a desempeñar el papel esperado. Bolivia a tratar de construir juego con sus mediocampistas liderados por Ramiro Vaca, pero sin claridad ni contundencia en la zona de defición.

En la eliminatoria sudamericana, el equipo dirigido por Óscar Villegas apenas marcó 17 goles, menos de uno por partido.

La falta de pericia frente al marco quedó de manifiesto en el primer tiempo cuando Robson Matheus tuvo un mano a mano frente al portero Etienne Vaessen, pero ni él ni Enzo Monteiro pudieron embocar la pelota a escasos metros del arco.

Surinam salió a protegerse con un muro de cinco defensas para lanzar despliegues ofensivos por los costados y luego buscar en el corazón del área a Joël Piroe, quien hizo su debut en selección a los 26 años, y estuvo errático frente al arco.

Surinam, que no jugaba un partido desde noviembre, aprovechó una pelota que la defensa boliviana no pudo despejar en el área para el 1-0.

La reacción de la Verde fue posible gracias a dos cambios acertados del entrenador Oscar Villegas. Paniagua hizo su primer gol en la eliminatoria para el empate, y Godoy provocó el penalti que aprovechó Miguelito, jugador del Santos de Brasil, para confirmarse como el hombre decisivo de la Verde.

Más tarde, en el primer partido del repechaje A, Nueva Caledonia se medía a Jamaica. El ganador irá contra República Democrática del Congo.