Bolivarianos en Lima: panameños están listos

Panamá llevará una delegación deportiva de 133 atletas a la XX versión de los Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, en Perú, incluyendo un equipo masculino de futsal.

Los panameños participarán en 21 de los 41 deportes en competencia.

El Comité Olímpico de Panamá celebró la noche del 17 de noviembre su III Asamblea General Extraordinaria, con la presencia de decenas de líderes de federaciones deportivas y atletas, en un hotel de Ciudad de Panamá. Durante la reunión se presentaron detalles generales del evento, información sobre los deportistas panameños que competirán y se anunciaron los abanderados oficiales encargados de portar la enseña patria.

Yusneiry Agrazal (lucha) y Arturo Dorati (esgrima) fueron seleccionados como los abanderados de la delegación.

Parte del equipo viajará al país suramericano el próximo miércoles.

Los Juegos se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025 en Ayacucho y Lima, y contarán con la participación de más de 4,500 atletas de 17 países, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, además de delegaciones invitadas de El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Paraguay.