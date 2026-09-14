Boca se la juega en Sao Paulo y Santos apunta a semis de la Sudamericana sin Neymar

Con la exigua ventaja conseguida en la ida, Boca Juniors visita al Sao Paulo el martes en las ronda de revanchas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en la que el Vasco da Gama y el Santos de Neymar parten con ventaja.

El Xeneize ganó 1-0 al Sao Paulo en La Bombonera en esta serie entre dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas.

"Seremos once contra once allá en el Morumbi", sede de la revancha (00H30 GMT del miércoles), aseguró el atacante uruguayo Miguel Merentiel.

"Saldremos a dar batalla y tratar de aguantar este resultado. Vamos a ir a competir", agregó el autor del tanto de la victoria de Boca en la ida.

Pero el defensa brasileño Rafael Toloi se tiene fe en dar vuelta la serie, porque ve a su equipo "en una racha ascendente, haciendo buenos partidos".

"Hicimos un buen partido en Argentina y hoy hemos jugado de igual a igual. El Sao Paulo es un equipo enorme y en los partidos decisivos se crece aún más", agregó el experimentado defensa, que jugó una década en el fútbol italiano, en la Roma y Atalanta.

- Ruge, León -

El vencedor de Boca-Sao Paulo jugará en semifinales, en octubre, contra el ganador de la llave entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron sin goles el martes pasado en Bogotá.

"Llevamos la definición de la eliminatoria para el segundo partido, como pretendíamos", aseguró el DT del Vasco da Gama, el portugués Pedro Emanuel. "Hoy demostramos que estamos vivos en esta competición".

Vasco está en zona de descenso en la liga brasileña, pero alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil y tiene a su alcance sus segundas semis de la Sudamericana. En 2011 cayó con Universidad de Chile, que luego alzó el trofeo.

Deberá confirmarlo el martes (22H00 GMT) en su casa, São Januário, en Rio de Janeiro, frente a unos bogotanos que ya saben de hazañas.

Con el veterano delantero Hugo Rodallega como estandarte inacabable, el León eliminó en octavos a River Plate en el mismísimo Monumental de Buenos Aires, todo un mensaje de que quiere repetir el título obtenido en 2015.

- Aliviado y sin Neymar, el Santos visita al Galo -

Sin su astro Neymar, baja por una lesión muscular desde hace dos semanas, el Santos visita el miércoles al Atlético Mineiro (22H00 GMT) con la moral por las nubes y la ventaja del triunfo 2-0 conseguido en la ida.

Desde que sufrió la baja de su estrella, en cuartos de final de la Copa de Brasil, el Peixe solo cuenta sus partidos en victorias.

Venció al Galo en Vila Belmiro el miércoles pasado y quedó bien posicionado para llegar a semis de la Sudamericana, un torneo que nunca ha conquistado.

En la ida "tuvimos grandes chances y hicimos dos goles que nos dan una ventaja que nos deja feliz", dijo el entrenador del Santos, Alexi Stival "Cuca".

Pero más importantes fueron sus triunfos ante el Inter de Porto Alegre y especialmente contra el Cruzeiro este sábado, que le permitió al antiguo equipo de Pelé trepar a la mitad de tabla de la liga brasileña y olvidarse del descenso, que lo ha venido acechando en los últimos meses.

El entrenador del Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez, no tira la toalla y se tiene fe para dar vuelta la llave al mando del vigente subcampeón del torneo.

"Nos dejaron con vida", aseguró Domínguez. "Ahora decidiremos en nuestra casa", agregó.

- La revelación copera -

El vencedor de esta serie jugará contra el ganador de la que disputan Cienciano de Perú y Montevideo City Torque, la última de la ronda de los ocho mejores.

El equipo de la antigua capital del Imperio inca ganó 2-0 en los 3.400 metros de altitud de Cusco y visitará al Ciudadano uruguayo en el estadio Centenario de Montevideo el jueves (00H30 GMT del viernes).

"Sabemos que en Montevideo va a ser una historia diferente", aseguró el entrenador del equipo perteneciente al City Group, Marcelo Méndez.

Y el pasado reciente parece darle la razón al DT de Torque, que ganó todos los partidos que jugó de local en esta Sudamericana, ante el poderoso Gremio, los argentinos Deportivo Riestra y Tigre y el Palestino de Chile.