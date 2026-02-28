Bezzecchi supera a Márquez y abre el MotoGP con pole en Tailandia

El italiano Marco Bezzecchi confirmó este sábado su dominio sobre Marc Márquez en el Gran Premio de Tailandia, la primera cita de la temporada de MotoGP, y marcó el mejor tiempo en la clasificación pese caer dos veces al suelo.

El piloto de Aprilia ya había causado una gran impresión el día anterior durante los ensayos, estableciendo un nuevo récord de la pista y terminando casi medio segundo por delante de todos sus rivales.

El sábado, bajo un cielo despejado, volvió a ser el más rápido y saldrá adelante tanto en la carrera sprint del sábado por la tarde como en el Gran Premio del domingo.

La alegría para el italiano de 27 años no fue completa, pues sufrió dos caídas el sábado por la mañana, primero durante los entrenamientos libres y luego al final de la clasificación, cuando se disponía a mejorar su tiempo.

El piloto permaneció de rodillas unos instantes y luego se incorporó rápidamente, antes de dirigirse a su box sin mostrar signos de dolor.

Al igual que en los ensayos, el vigente campeón del mundo, Marc Márquez (Ducati), se ubicó segundo en la parrilla por tan solo 35 milésimas de segundo.

El español aspira a su octavo título en la categoría reina, lo que le permitiría igualar el récord de la leyenda italiana Giacomo Agostini.

Le seguirá en la grilla de salida su compatriota Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

El francés Johann Zarco (Honda-LCR) terminó 12.º y último en la Q2, en la que no participó su compatriota Fabio Quartararo, 16.º, y no se hace ilusiones sobre el rendimiento actual de su Yamaha.