Bezzecchi se disculpa tras golpear a un comisario

El líder del campeonato del mundo de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), se disculpó el domingo con el comisario al que golpeó la víspera y con la dirección del Gran Premio de República Checa, que decidió excluirlo de la carrera.

"Quisiera presentar mis disculpas a todo el mundo de la MotoGP por mi comportamiento hacia un comisario de pista", escribió Bezzecchi en Instagram, añadiendo que "nada justificaba" su gesto del sábado.

En imágenes difundidas el domingo en redes sociales, el piloto italiano fue al borde de pista, en el punto en el que se había caído la víspera, y dio la mano y luego un abrazo al comisario que había abofeteado.

Bezzecchi quedó excluido de participar en la carrera del domingo del GP de Brno tras haber golpeado en dos ocasiones el rostro de este comisario que quería levantar su moto y tenía sus manos sobre el manillar, tras la caída del italiano durante la carrera esprint del sábado.

Imágenes publicadas por la cadena TNT Sports mostraron el sábado por la tarde cómo Bezzecchi corría hacia su moto, que estaba en la grava, visiblemente enfadado y cómo golpeaba en dos ocasiones a un comisario con barba y gorra antes de alejarse y dejar que otros tres comisarios levantasen su Aprilia.

"Un acto dañino para los intereses del deporte y, en consecuencia, una infracción", valoró la dirección de carrera en un comunicado oficial.

Aprilia presentó un primer recurso, rechazado, y su patrón Massimo Rivola dijo el domingo a los micrófonos de la organización de MotoGP que "aceptaba la decisión" y que condenaba el "comportamiento" de Bezzecchi, al que Aprilia ha impuesto una multa.

La baja de Bezzecchi, tras su caída en la esprint, ofrece a sus rivales una oportunidad para dar un vuelco al campeonato.

Su compañero Jorge Martín, 5º en la esprint del sábado, podría incluso salir de República Checa como nuevo líder si logra acabar en el podio tras el Gran Premio de este domingo (12H00 GMT).