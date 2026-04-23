Bezzecchi llega como favorito a Jerez sin perder de vista a Marc Márquez

El italiano Marco Bezzecchi llega al Gran Premio de MotoGP de España como favorito, dispuesto a encadenar su sexta victoria consecutiva en esta competición, que se da cita de viernes a domingo en Jerez de la Frontera.

Bezzechi y su compañero Jorge Martín están intratables sobre sus Aprilia, pero, tal vez, el siete veces campeón del mundo Marc Márquez pueda aguarles la fiesta con su Ducati, pese a seguir lesionado y convaleciente.

Bezzecchi y Martín lideran el Campeonato del Mundo tras su doblete a finales de marzo en el Gran Premio de las Américas en Austin (Estados Unidos, Texas), aunque Marc Márquez deja entrever su mejoría.

El piloto español aseguró el jueves a los periodistas en Jerez de la Frontera que se sentía "mucho mejor físicamente" tras la lesión en el hombro derecho que arrastra desde octubre.

Como sus rivales, Márquez ha podido aprovechar la "pausa importante" impuesta por el aplazamiento del GP de Catar debido a la guerra en Oriente Medio: "Estoy en el buen camino para rendir bien aquí en Jerez", declaró en el paddock, según el sitio Motorsport.com.

Tras el GP de Texas hace cuatro semanas, donde Márquez, con su Ducati, no pasó de la quinta posición, el español ocupa ese mismo puesto en la clasificación general provisional, a 36 puntos de Bezzecchi y su muy competitiva Aprilia.

El español Pedro Acosta, con KTM, es tercero y el italiano Fabio Di Giannantonio, con Ducati-VR46, cuarto.

Márquez, de 33 años y ganador de siete campeonatos mundiales en la categoría reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025), sufrió una fuerte caída y se deslizó a 200 km/h durante la carrera al sprint en Austin.

Además, su lesión en el antebrazo derecho sigue siendo visible, según la prensa presente en el lugar.

- Problemas técnicos en Ducati

Los especialistas señalan también que, mientras las Aprilia funcionan especialmente bien en la clasificación y en carrera, las Ducati acumulan problemas técnicos, en particular con un desgaste rápido del neumático trasero.

Bezzecchi, por su parte, encadena récords: ha ganado cinco Grandes Premios seguidos (Portugal y Valencia a finales de 2025; Tailandia, Brasil y Estados Unidos este año) y ha liderado 121 vueltas en cabeza.

Según Motorsport.com, el mercado de fichajes para 2027 ya está muy avanzado: se da por hecho que el francés Fabio Quartararo correrá con Honda y que será sustituido en Yamaha por el madrileño Martín, también coronado en 2024.

Otro español, Álex Rins, hundido en lo más hondo de la clasificación, ha sido apartado de Yamaha para ceder los mandos de la moto al japonés Ai Ogura, actualmente en una Aprilia del equipo Trackhouse.

El GP de España, cuarta prueba del Mundial, se disputa desde hace casi 40 años en el circuito andaluz de Jerez de la Frontera, conocido especialmente por su carácter técnico y una recta de meta muy corta, de poco más de 600 metros.