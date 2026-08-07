Bezzecchi firma la mejor vuelta rápida de la historia en Silverstone

El italiano Marco Bezzecchi, a pesar de estar recuperándose de una fractura de clavícula, batió este viernes el récord absoluto de vuelta rápida en Silverstone durante la sesión de entrenamientos clasificatorios del Gran Premio de MotoGP de Gran Bretaña.

El piloto de Aprilia fue el más rápido con un tiempo de 1 minuto 56 segundos y 280 milésimas, pese a que el jueves declaró en rueda de prensa en Londres que aún no se sentía "al 100%" tras su caída en el GP de Alemania en julio y de una posterior operación de clavícula.

Mejoró en casi un segundo el anterior récord que poseía el francés Fabio Quartararo (Yamaha), con 1:57.233, desde 2025.

En esta única sesión de entrenamientos de una hora, denominada "preclasificación", en el mítico circuito de Silverstone, los pilotos luchan para terminar entre los diez mejores que participarán directamente el sábado en la segunda sesión de clasificación (Q2).

Los otros 13 deberán pasar por una primera ronda (Q1) para determinar la parrilla de salida de la carrera esprint del sábado por la tarde (10 vueltas) y la del Gran Premio del domingo (20 vueltas).

Detrás de Bezzecchi finalizó el español Raúl Fernández, sobre otra Aprilia, del equipo Trackhouse, a 335 milésimas; el italiano Fabio Di Giannantonio con una Ducati del equipo privado VR46 y el líder del campeonato del mundo, el español Jorge Martín, sobre la segunda Aprilia oficial, a medio segundo de su compañero Bezzecchi.

En la zona mixta, el líder español confió a unos periodistas, entre ellos la AFP, que se sentía "mentalmente fuerte" sobre una moto que aprecia enormemente en el trazado muy rápido y ultratécnico de 5,9 km de Silverstone, a 100 km al noroeste de Londres.

El japonés Ai Ogura, con la otra Aprilia-Trackhouse, y los hermanos españoles Marc Márquez, vigente campeón del mundo con su Ducati oficial, y Álex Márquez, con una Ducati del equipo Gresini, completan el top 7.

Quartararo, que estará en Honda el próximo año, dijo que nunca se había sentido "tan mal" sobre su Yamaha, con la que terminó 19º.

-- Clasificación:

1. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1:56.280 (Q)

2. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.335 (Q)

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) 0.398 (Q)

4. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 0.500 (Q)

5. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) 0.530 (Q)

6. Marc Márquez (ESP/Ducati) 0.733 (Q)

7. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 0.750 (Q)

8. Joan Mir (ESP/Honda) 0.831 (Q)

9. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 1.042 (Q)

10. Pedro Acosta (ESP/KTM) 1.083 (Q)

11. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.312

12. Luca Marini (ITA/Honda) 1.325

13. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 1.411

14. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 1.473

15. Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR) 1.487

16. Iker Lecuona (ESP/Ducati-Gresini) 1.494

17. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 1.636

18. Brad Binder (RSA/KTM) 1.640

19. Alex Rins (ESP/Yamaha) 1.718

20. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 1.900

21. Pol Espargaró (ESP/KTM-Tech3) 2.042

22. Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac) 2.341

23. Augusto Fernández (ESP/Yamaha) 2.550