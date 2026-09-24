Berlín confirma su retirada en la carrera por organizar los Juegos Olímpicos

Berlín confirmó este jueves su retirada de la carrera para formar parte de la candidatura de Alemania para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano, dejando únicamente a Múnich y a la región occidental del Rin/Ruhr como posibles sedes.

El Senado de Berlín confirmó la retirada en una rueda de prensa en la capital alemana el jueves, un día después de que surgieran informaciones de que la ciudad ya no participaría.

"Hoy es un día triste para Berlín, porque los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habrían sido una oportunidad enorme para Berlín, para el este de Alemania y para las generaciones futuras", declaró a la prensa el alcalde de la capital alemana Kai Wegner.

El Comité Olímpico de Alemania (DOSB), que decidirá el sábado la aspirante alemana, lanzó hace meses su proyecto de encontrar una ciudad del país que opte como anfitriona olímpica en 2036, 2040 o 2044.

Múnich, Colonia (región rin-Ruhr), Berlín y Hamburgo se presentaron como candidatas, pero esta última se retiró después de una consulta ciudadana en mayo en la que ganó el "no".

En Múnich y Colonia referendos similares validaron un "sí" a una eventual candidatura olímpica.

Berlín no organizó ninguna consulta al respecto y su consejo municipal aprobó el respaldo a la iniciativa el 21 de mayo.

Pero el domingo hubo elecciones que modificaron la composición de ese consejo. La líder del partido de izquierda Die Linke, Elif Eralp, que lideró con un 25% de los votos, anunció el lunes que no apoya una candidatura olímpica.

"Naturalmente, la estabilidad política era una preocupación clave para las principales asociaciones deportivas", admitió Wegner.

"Cuando Eralp declaró que la candidatura estaba, en la práctica, descartada... las principales asociaciones deportivas lo dejaron claro: no podemos darles nuestra aprobación en estas circunstancias", lamentó el alcalde.

"Simplemente no podemos ofrecer la estabilidad política necesaria", declaró por su parte Kaweh Niroomand, responsable de la candidatura de Berlín.

El martes, la comisión de evaluación de los tres dosieres en liza, organizada por el DOSB, concedió 74,64 puntos sobre 100 a Berlín, mientras que Colonia obtuvo 85,02 y Múnich logró 87,03.

Los Juegos Olímpicos de verano se han celebrado en territorio alemán en dos ocasiones: Berlín fue sede en 1936, cuando Alemania estaba bajo el mando nazi, mientras que Múnich albergó los de 1972, entonces como parte de Alemania Occidental.