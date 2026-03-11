Berlín aspira a organizar la salida del Tour de Francia en 2029

¿El Tour de Francia arrancará desde Berlín en 2029? Al menos es lo que esperan los responsables del proyecto Grand Départ Alemania, cuyo presidente, Thomas Hofmann, afirma mantener "muy buenos contactos" con ASO, la empresa organizadora de la célebre prueba ciclista.

"Tenemos un intercambio muy bueno. ASO nos concede unas posibilidades muy, muy buenas para la candidatura de 2029, a condición de que Berlín forme parte del proyecto", explicó Hofmann a la agencia de prensa alemana SID, filial de la AFP.

"En qué forma será —una etapa completa, un prólogo o una contrarreloj, etc.— está aún por definir, al igual que el trazado completo, que todavía tiene que concretarse en las distintas regiones", añadió.

En un principio, la iniciativa apuntaba al Grand Départ (Gran Salida) en 2030, con motivo del 40º aniversario de la reunificación alemana, que ocurrió el 3 de octubre de 1990, con etapas en tres estados federales: Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia.

Fue el propio director del Tour, Christian Prudhomme, quien propuso en enero adelantar el proyecto un año, para hacerlo coincidir con el 40º aniversario de la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989.

"Si hablamos de la reunificación como argumento para una candidatura alemana, se piensa sobre todo en la caída del Muro de Berlín. Evidentemente, una candidatura alemana con Berlín sería más fuerte", justificó Prudhomme.

La República Checa, con Praga, y Eslovenia, país del cuádruple ganador del Tour, Tadej Pogacar, también están interesadas en el Grand Départ de 2029.

El Tour de Francia ha salido de Alemania en cuatro ocasiones en el pasado: en 1965 desde Colonia, en 1980 desde Fráncfort, en 1987 desde Berlín Oeste y en 2017 desde Düsseldorf.

Entre 2022 y 2027, el Tour solo saldrá de Francia una vez (en 2025 desde Lille), tras haber arrancado en Copenhague en 2022, Bilbao (España) en 2023 y Florencia (Italia) en 2024.

Este año será Barcelona la que acogerá el Grand Départ, antes de Edimburgo, en Escocia, en 2027.