Ben O'Connor y Sivakov fichan por el Decathlon CMA CGM de Paul Seixas

Decathlon CMA CGM anunció este martes la llegada de dos primeros refuerzos para respaldar al joven prodigio Paul Seixas: el australiano Ben O'Connor y el francés Pavel Sivakov se incorporarán al equipo francés a partir de la próxima temporada.

Ben O'Connor, de 30 años, que vistió los dos últimos años el maillot de Jayco AlUla, firmó hasta 2028.

En su palmarés figuran dos etapas del Tour de Francia y una en la Vuelta a España, en la que fue segundo de la general.

El australiano, que terminó 28º en el Tour este verano, es el primer refuerzo anunciado para la temporada 2027 por Decathlon CMA CGM, donde debería ser un valioso gregario en montaña para el joven prodigio francés Paul Seixas.

En cuanto a Sivakov, de 29 años, fue en los dos últimos años uno de los lugartenientes de Tadej Pogacar en el UAE Team Emirates.

En el palmarés del francés figuran la Vuelta a Polonia (2019), la Vuelta a Burgos (2022), la Vuelta a Andalucía-Ruta del Sol (2025) y el Tour de los Alpes (2019).