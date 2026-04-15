Bayern sobrevive a la locura ante Real Madrid, Arsenal sostiene la bandera inglesa

Un gol del colombiano Luis Díaz puso cordura en medio del delirio del Allianz Arena, donde el Bayern Munich derrotó 4-3 al Real Madrid este miércoles en cuartos de la Champions, mientras que el Arsenal, verdugo del Sporting de Portugal, será el único representante del fútbol inglés en las semifinales de la máxima competición europea.

Así pues, en semifinales, el último sobreviviente español, el Atlético de Madrid, se medirá con el Arsenal, mientras que el vigente campeón de la Champions y actual líder de la Ligue 1 francesa, el PSG, lo hará ante el puntero de la Bundesliga, el Bayern Munich.

El Real Madrid verá esos duelos por televisión, a pesar de que su mística en esta competición a punto estuvo de darle resultado tras la derrota en el Bernabéu por 2-1 en la ida ante el gigante bávaro la semana pasada.

"Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la decimosexta", aseguró el DT del conjunto merengue Álvaro Arbeloa.

- Cinco goles antes del descanso -

Los madrileños se adelantaron en el marcador hasta en tres ocasiones.

Tras solo 37 segundos de iniciado el partido aprovecharon un enorme error en la salida del balón de Manuel Neuer y Arda Güler con un remate de zurda perfecto abrió la cuenta. Y el internacional turco firmó su doblete casi a la media hora de juego con un magnífico lanzamiento de falta a la escuadra (29').

La primera parte resultó una oda a la locura, con un Bayern que empató en el minuto seis por medio de Aleksandar Pavlovic y luego por su goleador, Harry Kane (38'), con su 50º gol de la temporada con el club bávaro.

Antes del descanso, en un contraataque rápido de Vinicius, Kylian Mbappé volvió a poner al Real Madrid por delante (42') en el partido y en tablas la eliminatoria.

Pero tras la expulsión de Eduardo Camavinga por doble amarilla (86') llegó la doble bofetada a las esperanzas merengues; primero por medio de Luis Díaz (89') y después de Olise (90+4').

El Bayern, que ha dejado en el baúl de los malos recuerdos las cuatro eliminaciones consecutivas en Champions a manos del Real Madrid (2014, 2017, 2018 y 2024), disputará la 22ª semifinal de su historia en la máxima competición europea y puede seguir soñando con un séptimo título continental.

"Muy feliz por la clasificación, era lo que buscábamos desde el principio. Sabíamos que iba a ser complicado, el Real Madrid es un equipo muy grande y tiene muchísima experiencia en estas instancias de juego", declaró Luis Díaz.

El Arsenal, por su parte, que busca su primera Orejona, se metió entre los cuatro mejores de Europa aunque perseguido por las dudas, después de empatar 0-0 en el Emirates Stadium, en Londres, con el Sporting de Portugal.

- Arsenal sigue sin perder -

Líder de la Premier League, aunque cada vez con menor margen respecto a un Manchester City al que se enfrentará el domingo, el Arsenal pudo al fin dar una alegría a su afición tras perder en las últimas semanas la final de la Copa de la Liga inglesa ante los Citizens y de caer en cuartos de la FA Cup ante el modesto Southampton.

Los Gunners aún están a tiempo de hacer historia, como reclamaba un tifo desplegado en uno de los fondos del recinto del norte de Londres en los prolegómenos del partido ante el Sporting.

Y son el último equipo inglés en liza en la competición europea más prestigiosa de los seis que iniciaron la fase de grupos (los seis clasificados a la fase eliminatoria).

Pero los Gunners no pudieron despejar las dudas que les rodean en las últimas semanas.

Sin pólvora en ataque, incluso la ocasión más clara fue para los lisboetas, una volea al palo del mozambiqueño Geny Catamo a centro desde la izquierda del lateral uruguayo Maximiliano Araújo en el primer tiempo.

En todo caso, el Arsenal sigue sin perder en esta Champions (10 victorias y 2 empates) y peleará con el Atlético por estar en Budapest el 30 de mayo, en la que sería su primera final de Champions 20 años después de la perdida ante el FC Barcelona en 2006.