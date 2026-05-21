Bahrain vive día perfecto en el Giro: etapa para Segaert y Eulálio más líder

El ciclista belga Alec Segaert, del Bahrain Victorious, sorprendió a todos al escaparse del pelotón a tres kilómetros de la meta y ganar la duodécima etapa del Giro de Italia este jueves en Novi Ligure.

Su equipo tuvo un día perfecto ya que el portugués Afonso Eulálio pudo conservar e incluso reforzar el liderato en la clasificación general.

El corredor de Figueira da Foz, de 24 años, arañó seis segundos de bonificación en el último esprint intermedio, lo que le permite ampliar a 33 segundos su ventaja sobre el segundo de la general, el gran favorito danés Jonas Vingegaard.

Esta jornada de 175 kilómetros parecía destinada a una llegada al esprint, con apenas dos puertos de tercera categoría en el trazado y ambos alejados del final.

Pero la etapa, celebrada en el territorio natal de la leyenda Fausto Coppi, no tuvo el guion previsto y coronó a un hombre con el que pocos contaban en la salida desde Imperia unas horas antes.

Segaert, de 23 años y quien en marzo ganó el Grand Prix de Denain, protagonizó un ataque sorprendente que tuvo éxito, lo que le permitió cruzar la línea con una breve ventaja sobre el pelotón, liderado por el belga Toon Aerts, de Lotto, y el uruguayo Thomas Silva, de Astana.

"Es una victoria importante para el equipo. La moral está alta con la maglia rosa y cuando vi incluso que tenía mi oportunidad, fui por ello. Gracias al equipo", sonrió Segaert, que es precisamente el compañero de habitación en este Giro del líder Afonso Eulálio.

"Habíamos estudiado el recorrido para ver dónde podía atacar en el final. Antes de la carrera ya había previsto que podía tener esta oportunidad. Después pueden darse mil escenarios diferentes y hay que saber adaptarse, pero hoy todo ha transcurrido como habíamos previsto", explicó.

En un día con las primeras temperaturas altas de esta edición (casi 30 grados centígrados), la primera parte del recorrido tomaba la vía Aurelia, pero en el sentido inverso al de la clásica Milán-San Remo.

Pero el pelotón estuvo lejos de poder admirar los magníficos paisajes de la costa de Liguria ya que múltiples escapadas animaron esa parte de la etapa.

- "Voy a continuar luchando" -

El paso por las dos subidas de la jornada fue dejando atrás a los hombres teóricamente llamados a pelear por el triunfo de etapa al esprint e incluso Eulálio se animó a luchar por la bonificación en el último esprint intermedio.

"Estaba dudando pero vi que los otros corredores no estaban interesados, así que por qué no. Son unos segundos más", explicó el corredor luso.

"Ahora tengo algo más de treinta segundos sobre Jonas (Vingegaard). No creo que sea suficiente, pero ya veremos. Yo voy a continuar luchando", prometió.

Eulálio conservará previsiblemente la maglia rosa en la etapa del viernes, pero el sábado se arriesga seriamente a perderla ya que habrá una gran etapa de montaña con cinco ascensiones en el programa, en el recorrido entre Aoste y Pila.