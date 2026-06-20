Bagnaia gana la carrera esprint en Brno, el líder Bezzecchi se cae

El piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que arrancó desde la tercera posición, se impuso este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de MotoGP de República Checa, mientras que el líder del campeonato Marco Bezzecchi se fue al suelo.

El japonés Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse), que había logrado horas antes la primera pole position de su carrera, no pudo pasar a Bagnaia tras perder la posición contra el bicampeón del mundo.

Sobre el renovado asfalto de Brno, que alcanzó los 50 ºC, 20 ºC más que la temperatura del aire, el siete veces campeón del mundo Marc Márquez (Ducati) completó el podio en esta carrera de diez vueltas.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y el español Jorge Martín (Aprilia) completaron el Top 5.

El compañero del madrileño, Bezzecchi, sufrió una caída con la que sus perseguidores en el campeonato le recortan puntos. Por su parte, Álex Márquez anunció horas antes de la salida su baja para el esprint y el Gran Premio debido a su estado físico, tras su grave accidente en Barcelona hace un mes.