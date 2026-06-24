Bagnaia, bicampeón mundial de MotoGP, dejará Ducati al final de temporada

El italiano Francesco Bagnaia, campeón del mundo de MotoGP en 2022 y 2023, abandonará Ducati al final de la presente temporada, tal y como anunció este miércoles la escudería roja.

"Fuiste mi sueño y te convertiste en la más increíble realidad", declaró Bagnaia sobre la escudería en su carta de despedida, publicada en redes sociales.

"Hemos crecido juntos, hemos superado todo tipo de situaciones sin nunca rendirnos y siempre nos hemos motivado mutuamente", añadió el italiano, que en ocho años en Ducati ha sumado 31 victorias.

"Pecco ha escrito algunas de las páginas más memorables de la historia de Ducati", reconoció en un comunicado el patrón de Ducati, Claudio Domenicali.

El piloto de 29 años llegó a Ducati en 2019, primero en el equipo satélite Pramac y desde 2021 en el equipo de fábrica.

Su corona en 2022 puso fin a una sequía de 15 años sin títulos de pilotos para la escudería italiana.

"El título de 2022 tiene para mí un valor especial, ya que supuso la culminación de una operación de reestructuración de Ducati Corse que nos permitió volver a ser protagonistas tras un periodo decididamente difícil", destacó Domenicali.

Tras defender su corona en 2023, estuvo a punto de lograr un tercer título consecutivo en 2024, solo frenado por el español Jorge Martín, que se impuso con una ventaja de 10 puntos.

La pasada temporada, con la llegada de Marc Márquez como compañero, el protagonismo y rendimiento de "Pecco" comenzó a reducirse, terminando 5º en 2025, en la que Márquez fue campeón.

Esta temporada ocupa provisionalmente la séptima posición, muy alejado de su compatriota Marco Bezzecchi, líder actual... y, según los rumores, futuro compañero de Bagnaia en Aprilia, donde se espera que corra en 2027.