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Báez despide a Wawrinka en último Montecarlo del tenista suizo

Báez despide a Wawrinka en último Montecarlo del tenista suizo
El tenista suizo Stan Wawrinka agradece al público el apoyo en su partido de primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo contra el argentino Sebastián Báez, en lo que fue la última participación del primero en este torneo, en Montecarlo el 6 deabril de 2026 Valery HACHE
AFP
06 de abril de 2026

El tenista argentino Sebastián Báez (N.65) eliminó en primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo al suizo Stan Wawrinka, quien a sus 41 años jugó su último partido en el Principado.

Báez se impuso por un doble 7-5 sobre el tres veces ganador de un Grand Slam, logrados además en la era del Big 3 (Federer-Nadal-Djokovic), por lo que de esta manera no podrá cumplir el sueño de enfrentarse en segunda ronda al español Carlos Alcaraz, nuevo líder del circuito ATP.

En su 16ª participación y última en Montecarlo, donde ganó el título en 2014 frente a su compatriota Roger Federer, el público apoyó mayoritariamente a Wawrinka, quien ha anunciado que se retirará al final de temporada.

"Cuando ves el apoyo que he tenido hoy, es una de las razones por las que sigo jugando a los 41 años, para vivir este tipo de emociones", declaró el suizo tras el partido.

Wawrinka sucumbió al ímpetu del argentino, más joven (25 años) y más acertado (25 golpes ganadores y 31 errores por 16-41 del suizo), aunque vendió cara su derrota, ya que con 5-1 a favor de Báez en el segundo set, fue capaz de ganar cuatro juegos consecutivos para estirar el partido.

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