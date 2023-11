‘Ayudas’ a México prenden alarmas

“Mi queja es con esa estructura que mantienen de que a fuerza tienen que ir”, criticó Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras, y al ser preguntado sobre si ¿es la Concacaf?, respondió: “Me parece que sí. No encuentro otro culpable”. La prensa internacional, en especial la hondureña, explotó ante lo ocurrido, catalogándolo como “Robo en el [estadio] Azteca”.

Pero, la suspicacia, entre otras cosa, radica en el tiempo de reposición dado por el árbitro, que permitió el gol de Edson Álvarez al 90+11’, para el 2-2 global. Honduras se quedó a las puertas del Final Four, pero podrá pelear ante Costa Rica, por uno de los dos pases vía repechaje de Concacaf a la Copa América, que se jugará en marzo de 2024.

La clasificación de la Selección masculina mayor de fútbol de México al ‘Final Four’ de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24, que le dio un boleto directo a la Copa América 2024, volvió a recordar esos fantasmas de supuesta corrupción en la Concacaf, en que la que los ‘grandes’ del área (como el propio México, Canadá y EEUU) son beneficiados arbitralmente para que no terminen eliminados de manera prematura en torneos regionales.

Definidas las llaves del Final Four de la Liga de Naciones

ml | Las semifinales (Final Four) de la Concacaf Nations League se jugarán a partido único el 21 de marzo de 2024, en el AT&T Stadium en Arlington, Texas, EEUU. Mientras que la medalla de bronce (duelo por el tercer lugar) y la final serán allí mismo el 24 de marzo. Las llaves quedaron así: Panamá vs. México; y EEUU vs. Jamaica. Se definieron de esta forma tras los encuentros de Cuartos de Final y de acuerdo al ranking; es decir, los puntos sumados entre los partidos de ida y vuelta y como siguiente criterio la diferencia de goles. Panamá sumó 6 puntos, diferencia de +5. EEUU: 3, +2; Jamaica: 3, 0 (4 goles a favor y 4 en contra); y México: 3, 0 (2 goles a favor y 2 en contra).