Automovilismo sigue en muy buenas manos

El Autódromo Panamá ya es sinónimo de espectáculo automotriz, y desde su fundación, ha incursionado en innovar, ofreciendo experiencias en otros deportes, tanto dentro como fuera del ámbito a motor, enfocándose en que la familia se divierta.

Alessandro Garrido, Gerente de Operaciones del Autódromo Panamá, reiteró que este recinto es la instalación deportiva que más movimiento económico genera en la riviera pacífica del país, fortaleciendo la ocupación hotelera de esa zona e impulsando el sector comercial.

Un reto importante ha sido integrar las reglamentaciones de diferentes categorías de automovilismo en la región y eso lo hemos podido hacer bastante bien, un ejemplo ha sido el GT Challenge de las Américas, de manera que se puedan integrar todas sus categorías y correr en nuestro país, en el Autódromo Panamá.

“Tenemos una pista de karting andando, con un campeonato muy competitivo, la pista de circuito y la pista de aceleración están en funcionamiento al 100%. Estamos haciendo una ampliación en la etapa 2 de la pista de circuito, el clima no ha sido muy amigable, pero creemos que para 2027 podemos hacer ese trabajo e ir asfaltando esa extensión de 1.6 km, para lograr los 4,2 km del circuito. Tenemos varios planes como la construcción de un parque acuático (en 6 hectáreas) y un hotel de 400 habitaciones”.

Añadió que “esta es nuestra tercera temporada [durante 2026] y nos hemos enfocado en retomar, reformar y adecuar más ampliaciones en zonas de seguridad, en curvas, en áreas muy rápidas”.