Audiencia de Caso Pandeportes

Redacción | La jueza de garantías, Tulia Morelos, fijó para el 7 de octubre del 2024 la audiencia para el juicio a 11 personas, entre ellas el exdiputado del Partido Panameñista Adolfo Valderrama, por el Caso Pandeportes, sobre presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales, a través del manejo de fondos asignados por Pandeportes a federaciones deportivas, entre los años 2014 a 2018.

Los exdirectores de Pandeportes Mario Pérez y Roberto Arango, al igual que Jair Peralta, presidente de la Fepaba, entre otros directivos y miembros de federaciones deportivas, también están los imputados.

Morelos admitió unas 135 pruebas sustentadas por la fiscal anticorrupción, Leyda Sáenz, entre las que se cuentan dos informes de auditoría sobre una lesión patrimonial por $3 millones.

En tanto, Valderrama, en un comunicado, señaló “a lo largo de este proceso, que inició en enero del 2020, he actuado apegado a la ley en mi legítima defensa. La opinión pública debe saber que todas nuestras pruebas han sido admitidas en total son 62: 38 testimoniales, 19 documentales, 3 periciales y 2 materiales...Reafirmo que no he manejado ni beneficiado de fondos de Pandeportes, lo que desacredita la teoría de la fiscalía y lo vamos a demostrar en el juicio”.