Atletas de los Juegos Asiáticos critican condiciones de alojamiento en Japón

Camas demasiado cortas, fugas de agua y falta de habitaciones: atletas participantes en los Juegos Asiáticos que se inauguran el sábado en Nagoya (Japón) critican las condiciones de alojamiento, consideradas "las peores de la historia".

A diferencia de lo que suele ser habitual en los grandes eventos deportivos, no existe una villa olímpica que acoja a los deportistas.

Para reducir costos, los organizadores han decidido repartir a los participantes entre un crucero, alojamientos temporales en contenedores de madera y hoteles.

"Es lo peor que he visto en mi vida", declaró a la AFP Jung Jae-yong, vicepresidente de la Federación Surcoreana de Baloncesto, sobre las instalaciones donde se aloja el equipo masculino de su país.

"Los atletas que miden más de dos metros ni siquiera pueden estirar las piernas en las camas. Esto no es aceptable", denunció.

- "Ayúdennos, por favor" -

El basquetbolista surcoreano Byeon Jun-hyeong publicó en redes sociales un video en el que se ve una fuga de agua en el lavabo y el suelo de su alojamiento inundado. "Ayúdennos, por favor", reclama el deportista.

La prefectura de Aichi, donde se encuentra Nagoya (en el centro de Japón) tuvo la semana pasada unas precipitaciones récord, que obligaron a desalojar por unas horas a cientos de atletas.

Se esperan nuevas lluvias en los próximos días.

Unos 2.000 atletas y miembros de las delegaciones serán alojados en viviendas temporales durante las más de dos semanas de competición.

Los responsables deportivos indios, preocupados por esta situación, mandaron construir réplicas de los contenedores de madera convertidos en pequeños apartamentos para habituar a sus atletas.

Se espera que en los Juegos Asiáticos participen más de 17.000 atletas y oficiales, es decir, más que en unos Juegos Olímpicos.

- Ni personal, ni presupuesto -

Los organizadores habían calculado inicialmente la presencia de 15.000 personas y el mes pasado admitieron que no disponían "ni del personal ni del presupuesto" necesarios para hacer frente al aumento de participantes.

Un responsable del Comité Olímpico surcoreano denunció ante la AFP una "grave penuria de alojamientos" que afectan a todas las delegaciones, no solo a la de su país.

Todos los atletas filipinos han obtenido una habitación, pero algunos responsables, en particular los entrenadores, han tenido que ser recolocados en otros hoteles o en alojamientos de Airbnb, según el Comité Olímpico filipino.

Entre 4.000 y 5.000 participantes deben alojarse a bordo del Costa Serena, un crucero italiano que llegará el martes a Nagoya.

El resto se alojarán en hoteles, especialmente en Tokio, donde se celebrarán las pruebas de natación, saltos y equitación.

Los organizadores no han respondido por ahora a las demandas de explicaciones de la AFP.

Los Juegos Asiáticos comenzarán oficialmente con la ceremonia de apertura el 19 de septiembre, pero los torneos de fútbol y baloncesto ya han comenzado.