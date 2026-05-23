Atletas de Enhanced Games bajo escrutinio entre temores por su salud

A un día de la inauguración de los polémicos Enhanced Games, sus atletas rehúyen las críticas y los temores por su propia salud que ha generado su participación en una competencia que promueve el uso de sustancias dopantes.

Los deportistas se movieron entre una actitud desafiante y otra más prudente al ser consultados por las razones de su presencia en la edición inaugural de este controvertida competencia el domingo en Las Vegas.

El australiano James Magnussen, nadador olímpico retirado oficialmente en 2019, confirmó a la prensa que ha tomado cinco sustancias prohibidas de una lista que incluye testosterona, péptidos y esteroides anabólicos.

A continuación Magnussen dijo que no estaba preocupado ya que el uso de estos fármacos está muy extendido entre sus amigos en su país.

"Cuando enciendo la televisión aquí en Estados Unidos, veo anuncios de todas las marcas farmacéuticas que pueda imaginar, veo anuncios de apuestas, veo anuncios de alcohol", expuso.

"Ninguna de esas cosas está destinada al consumo infantil. Así que les corresponde a los padres y a las figuras de referencia diferenciar para el niño qué es para su consumo y qué no".

El velocista estadounidense Fred Kerley, campeón mundial de los 100 metros planos en 2022, desvió con contundencia cualquier responsabilidad de los atletas a la hora de promover fármacos experimentales entre el público.

"Al final del día, es un negocio... tienes que venderle a alguien", dijo el doble medallista olímpico a la AFP. "Tengo acciones en la empresa. Así que les deseo lo mejor".

- Proteger a los más jóvenes -

Otros deportistas fueron menos categóricos que Kerley sobre la polémica generada por los Juegos Mejorados, cuya financiación proviene de figuras como el multimillonario Peter Thiel, Donald Trump Jr. o miembros de la realeza saudita.

El nadador británico Ben Proud, medallista de plata en los Juegos de París 2024, expresó su preocupación porque haya jóvenes que consuman el contenido de los Juegos y se sientan inspirados a "mejorarse" a sí mismos.

"Lo que me gustaría es poder prohibir en las redes sociales que cualquier menor de 18 años, o de 21, pudiera ver mi contenido... pero es imposible evitarlo", declaró a la AFP.

"Yo hago mi trabajo, nado, compito. Hay todo un equipo a nuestro alrededor que se ocupa de los medios y de lo que ocurre. Y espero que la gente proteja a los atletas más jóvenes".

Aunque él mismo haya dado este paso a los 31 años, tras su éxito olímpico, Proud afirmó que "de ninguna manera" los atletas más jóvenes deberían doparse.

- "Manzanas con manzanas" -

Los organizadores de los Enhanced Games defienden que todas las sustancias que se administran a los atletas están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Muchos científicos, sin embargo, alertan de que los efectos a largo plazo de consumir estos fármacos en niveles lo suficientemente altos como para intentar batir récords mundiales son completamente desconocidos.

Un estudio de la Universidad de Birmingham señaló que problemas cardíacos, hepáticos y renales podrían encontrarse entre las consecuencias, potencialmente décadas más tarde.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por estas advertencias, Magnussen dijo a la AFP: "Todos nos pusimos una inyección hace un par de años de la que es imposible saber cuáles serán los efectos a largo plazo, y no estoy seguro de que mucha gente se haga preguntas al respecto".

Al consultarle si se expresaba en contra de las vacunas contra el covid-19, añadió: "No necesariamente... Solo estoy comparando manzanas con manzanas".

Otros deportistas dijeron basarse en la experiencia de los médicos proporcionados por los organizadores.

"Toda la información que obtuve fue de médicos. No confío en los 'influencers' de las redes sociales", dijo el exnadador olímpico griego Kristian Gkolomeev. "Sobre todo hablo con los médicos de los Enhanced Games. Antes realmente no sabía nada al respecto".