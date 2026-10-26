<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Andrea Pérez se colgó medalla de oro en la Pan Am Series PATU 12 en Honduras (17 y 18 de octubre), la cual valora pues 'significa esfuerzo, paciencia, perseverancia, gratitud, ya que es algo que he buscado siempre, no solo el participar en una competencia internacional que ya eso es un logro, sino el ganar una medalla me llena de orgullo, felicidad y me hace ver que cada esfuerzo y cada caída trae su recompensa'. En ese equipo, otros atletas panameños también ganaron medallas de oro, plata y bronce, mientras otros tuvieron una destacad actuación. La joven deportista recalca que, a finales del 2025, empezó con el proceso de selección con el entrenador Gaspar Peterson.