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“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”

La atleta Andrea Pérez cuenta algunos detalles de su trayectoria deportiva y comparte su testimonio de cómo ‘vivió’ el terremoto en Panamá, que sacudió el territorio nacional el 9 de octubre

“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
Cortesía | La atleta panameña de Taekwondo Andrea Pérez
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
Cortesía | Andrea Pérez.
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
“Esta medalla me llena de orgullo y felicidad”
Cortesía | Atletas panameños en la Pan Am Series PATU 12.
Redacción
26 de octubre de 2026

El sismo del pasado 9 de octubre ‘agarró’ a la atleta de Taekwondo Andrea Pérez en la Universidad, “estaba en mis prácticas universitarias y solo sentí que todo temblaba y salí del lugar al punto de encuentro, ese día sentí que debía estar tranquila ya que alterarme no iba a solucionar nada, pero en el fondo, sí estaba asustada”, dijo.

Tras la “experiencia”, Pérez envió un mensaje a la comunidad: “A la sociedad panameña, les puedo decir que sigan unidos y apoyando con ese granito de arena que estamos dando para esas personas que necesitan nuestra ayuda, sé que son momentos difíciles, pero juntos podemos salir adelante, solo mantener la calmada y ese rayito de esperanza para poner en pie todo y poder volver a nuestras actividades cotidianas”, agregó la deportista, quien está estudiando Educación Especial y planea ser docente.

Aunque sin descuidar el deporte que le encanta: el Taekwondo. “Me ha enseñado disciplina, me enseña a no rendirme, que si hay obstáculos los aprendo a superar, si me caigo, me levanto, es un deporte donde sigo aprendiendo algo nuevo cada día”, aseguró. La joven espera seguir “evolucionando” en el Taekwondo, seguir participando en eventos de internacionales y “dar siempre lo mejor de mí”.

Desde los 4 años en el Taewkwondo

ml | “Me dedico al Taekwondo desde que tengo 4 años, primero mis papás llevaron a mi hermano a una clase de un programa de Taekwondo que abrió la junta comunal de Alcalde Díaz, yo dije que también quería estar ahí, al principio era porque estaba mi hermano”, indicó la deportista Andrea Pérez. “lo vi como un juego, después comencé a ir a torneos nacionales, y desde entonces, me ha gustado estar en el nivel competitivo”, añadió.

Datos Biográficos

Nombre: Andrea Pérez. Apodo: “Andry”. Edad: 20 años. Estatura: 1.60 m. Compite en la categoría -57kg. Nacida en Ciudad de Panamá. Reside en Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Estudiante universitaria en tercer año (1 por terminar) de la Licenciatura Educación Especial.

Soltera. Hobbies: salir al cine, escuchar música. Tiene un hermano mayor. Pertenece a Spartans Taekwondo.

Le gustaría abrir una clínica de Terapeuta Ocupacional y ella como docente de Educación Especial.

ML | Andrea Pérez se colgó medalla de oro en la Pan Am Series PATU 12 en Honduras (17 y 18 de octubre), la cual valora pues “significa esfuerzo, paciencia, perseverancia, gratitud, ya que es algo que he buscado siempre, no solo el participar en una competencia internacional que ya eso es un logro, sino el ganar una medalla me llena de orgullo, felicidad y me hace ver que cada esfuerzo y cada caída trae su recompensa”. En ese equipo, otros atletas panameños también ganaron medallas de oro, plata y bronce, mientras otros tuvieron una destacad actuación. La joven deportista recalca que, a finales del 2025, empezó con el proceso de selección con el entrenador Gaspar Peterson.

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