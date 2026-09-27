Assefa reina en Berlín por tercera vez pero una lesión la deja sin récord

La etíope Tigst Assefa, subcampeona olímpica en 2024 y mundial en 2025, ganó este domingo su tercer maratón de Berlín en 2 horas, 11 minutos y 4 segundos, quedándose a las puertas del récord mundial, lastrada por una lesión en los últimos tres kilómetros.

Assefa firmó el tercer mejor registro de la historia sobre 42,195 kilómetros.

Con un margen de unos veinte segundos sobre el récord del mundo de la keniana Ruth Chepngetich, establecido en el maratón de Chicago en octubre de 2024 con 2:09:56, la etíope se vino abajo en los últimos tres kilómetros, lesionada en la pierna derecha.

Terminó cojeando en la línea de meta, bajo la Puerta de Brandeburgo.

Abandonó la zona de llegada apoyando con dificultad el pie derecho en el suelo, ayudada en particular por su compatriota Haile Gebrselassie, leyenda del maratón, explusmarquista mundial y vencedor en las calles de Berlín en cuatro ocasiones entre 2006 y 2009.

Acompañada por su "liebre", Assefa había corrido los últimos kilómetros con gestos de dolor, cuando todavía tenía 11 segundos de ventaja sobre el tiempo de paso de Chepngetich en el kilómetro 40.

En varias ocasiones hizo movimientos de estiramiento en plena carrera para intentar aliviar el dolor. Pese a esta lesión, mejoró su mejor marca personal en unos cincuenta segundos, que había logrado hace tres años con 2h11:53.

En aquel momento, fue la primera en bajar de 2h12 en maratón. Desde entonces, otras dos atletas han sido más rápidas: Chepngetich en Chicago en 2024 y la etíope Fotyen Tesfay con 2h10:51, el 15 de marzo de 2026 en Barcelona.

Chepngetich está actualmente suspendida durante tres años a partir del 19 de abril de 2025, por un control positivo a hidroclorotiazida, un diurético prohibido, el 14 de marzo de 2025.

Los resultados de la keniana anteriores a ese control positivo, incluido su récord del mundo, se han mantenido.

Assefa posee el récord del mundo de maratón en una carrera 100 % femenina, logrado en su victoria en Londres en abril de 2026 con 2h15:41.

- Adola repite cinco años después -

En categoría masculina se impuso el etíope Guye Adola, completando los 42,195 kilómetros por las calles de la capital alemana en 2 horas, 2 minutos y 50 segundos, mejorando su mejor marca personal en más de un minuto.

Vencedor ya en Berlín a finales de septiembre de 2021 (2h05:45), Adola, de 35 años, se impuso a su compatriota Gemechu Dida (2h03:19) y al tanzano David Geay (2h03:59).

Con este registro de 2h02:50, Adola se quedó a más de un minuto y medio del récord del maratón de Berlín, en manos de la leyenda keniana de la disciplina Eliud Kipchoge, con 2h01:09, establecido a finales de 2023.