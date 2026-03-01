Arsenal, rey de los córners, más cerca de la corona en la Premier

El líder Arsenal ganó la batalla de los saques de esquina este domingo ante el Chelsea, al que venció 2-1, y dio un golpe sobre la mesa a diez fechas para el final de la Premier League.

Dos derbis londinenses victoriosos, contra Tottenham y Chelsea, han devuelto a los Gunners a la senda que conduce a la gloria luego de un breve lapso de dudas.

El equipo de Mikel Arteta cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Manchester City, con 28 fechas disputadas. Aunque el Arsenal ha disputado un partido más, el de la 31ª fecha ante Wolverhampton (2-2).

El Chelsea representaba uno de los principales obstáculos en el camino hacia el título para un Arsenal que no conquista la Premier desde 2004. Y el equipo londinense lo superó apoyado en su sangre fría, su resiliencia y en su arquero español David Raya.

El club del cañón se vio beneficiado también por las fisuras en la defensa Blue, especialmente por parte del arquero Robert Sánchez.

El extremo portugués Pedro Neto confirmó otro mal hábito del Chelsea esta temporada, recibir tarjetas rojas. Neto vio una segunda amarilla en el minuto 70.

Los Gunners comenzaron con más fuerza que sus vecinos y no tardaron en ponerse por delante gracias a su especialidad, los córners.

Un saque de esquina de Bukayo Saka fue rematado en el segundo palo por Gabriel, antes de que su compañero en el eje de la zaga, William Saliba, enviase el balón a la red de cabeza desde el área pequeña (21').

El Chelsea igualó antes de la pausa valiéndose de la receta de sus anfitriones: un córner puesto por el capitán Reece James derivó en un gol en propia del defensa ecuatoriano Piero Hincapié (45+1').

Pero en esa faceta el Arsenal no tiene rival.

Los "Corner Kings" golpearon una vez más con Declan Rice en la rampa de lanzamiento y Jurriën Timber en la finalización de cabeza (66').

Este tercer partido seguido sin ganar deja al Chelsea en sexta posición, tres puntos por detrás del Liverpool (5º).

- Penal a Cunha decisivo -

Séptimo cuando Carrick tomó las riendas a comienzos de enero, el Manchester United dormirá en el podio este domingo tras una sexta victoria en siete partidos (con un empate) con el joven entrenador inglés. Su última víctima fue el Crystal Palace (2-1).

Los Red Devils (3º) dieron un paso más en su impresionante remontada, en esta ocasión en Old Trafford ante unos Eagles que se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de su defensa francés Maxence Lacroix, autor del gol de los suyos al inicio del partido (4').

Pero si hubo un momento que cambió el partido fue la expulsión de Lacroix por penal al brasileño Matheus Cunha, una falta que supuso la roja para el francés y el gol de la igualada de Fernandes (57').

Con once contra diez, los locales se lanzaron por la victoria y la encontraron con un remate de cabeza del delantero esloveno Benjamin Sesko (65'), que confirmó su gran momento de forma.

- Spurs "en problemas" -

Mientras tanto, en el Tottenham la llegada de Igor Tudor para apagar el fuego no ha dado resultado por el momento.

Goleado 4-1 por el Arsenal en su bautismo en la Premier League, el entrenador croata sufrió una nueva derrota, en derbi londinense ante el Fulham por 2-1.

El brasileño Richarlison marcó el gol de los Spurs (66'), que no pudieron sumar ni un punto ante los Cottagers.

Fue el décimo partido seguido en liga sin victoria para el Tottenham (cuatro empates y seis derrotas), que ocupa el 16º puesto.

"No estuvimos bien, nos faltó todo en ataque y en defensa", dijo Tudor. "El Fulham fue mucho mejor. Aquí hay problemas, problemas grandes", avisó el exentrenador de la Juventus.

Los próximos rivales del Atlético de Madrid en Champions pueden al menos respirar, ya que sus perseguidores también perdieron: el West Ham (18º) el sábado en Liverpool, y el Nottingham Forest (17º), el domingo en Brighton (2-1). En este partido volvió a marcar el centrocampista paraguayo Diego Gómez para el Brighton.