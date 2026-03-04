Arsenal gana también en Brighton, Manchester City se deja dos puntos en casa

El líder Arsenal encadenó una tercera victoria consecutiva en la Premier League al ganar 1-0 de visita al Brighton, este miércoles en la 29ª jornada de la Premier League, y amplió a siete puntos su ventaja sobre el Manchester City (2º), que empató 2-2 en casa ante el Nottingham Forest.

El City tiene, eso sí, un partido disputado menos que los Gunners y ambos deben todavía enfrentarse en la recta final de la temporada, el 19 de abril en la 33ª jornada.

En su partido del día en Brighton, el Arsenal consiguió seguir con su buena racha gracias a un tanto de Bukayo Saka, capitán en ausencia del noruego Martin Odegaard, que fue baja por lesión.

El extremo derecho inglés marcó con un potente disparo desde la entrada del área, que fue desviado por el camerunés Carlos Baleba, lo justo para despistar al arquero neerlandés Bart Verbruggen.

Fue en el minuto 9 de partido y el Arsenal no amplió la cuenta desde ese momento, pero gestionó bien la corta ventaja, para convertirla en tres puntos.

Con 67 puntos, el Arsenal, que venía de ganar sendos derbis londinenses ante Tottenham y Chelsea, sigue dando pasos hacia el que sería su primer título de campeón de Inglaterra desde 2004.

No pudo seguir el ritmo del líder el Manchester City (2º, 60), que había ganado sus cuatro partidos anteriores pero que esta vez fue incapaz de ganar (2-2) a un Nottingham Forest que es apenas decimoséptimo en la clasificación.

Todo había comenzado bien para el equipo de Pep Guardiola, que se adelantó pronto con un nuevo gol de Antoine Semenyo, que aprovechó perfectamente en el 31' un balón servido por el francés Rayan Cherki.

El Forest igualó en el 56', con un tanto de Morgan Gibbs-White, que pasó el balón entre las piernas de Ruben Dias, algo que no vio venir el arquero Gianluigi Donnarumma.

En un saque de esquina, el español Rodri volvió a poner por delante a los Sky Blues, en el 62', pero el conjunto de Nottingham equilibró de nuevo en el 76, gracias a Elliot Anderson.

Los Citizens presionaron insistentemente en los instantes finales, conscientes de que el empate supone un frenazo importante en la carrera por el título, pero el defensa brasileño Murillo evitó la victoria local en el minuto 90+9.