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Arrestos en Nueva York al margen de la final de la NBA

Arrestos en Nueva York al margen de la final de la NBA
Policías detienen a un hombre frente al Madison Square Garden, donde los aficionados se reunieron por el cuarto partido de las finales de la NBA entre New York Knicks y los San Antonio Spurs, el 10 de junio de 2026 CHARLY TRIBALLEAU
AFP
10 de junio de 2026

La policía de Nueva York realizó la noche del miércoles algunos arrestos en cercanías del Madison Square Garden tras incidentes causados por fanáticos reunidos por el cuarto partido de la final de la NBA entre los Spurs y los Knicks, constató un fotógrafo de la AFP.

Las autoridades usaron granadas de aturdimiento para intentar despejar a los grupos de aficionados y hubo al menos cuatro detenidos.

Los hechos ocurrieron en el centro de Manhattan, a pocas calles del famoso recinto deportivo que acoge las finales, rodeado por un importante despliegue policial.

Ante los posibles disturbios, las autoridades habían prohibido las proyecciones públicas del partido cerca de la arena.

El lunes, durante el tercer encuentro de la final, la policía detuvo a 21 personas, ocho fueron procesadas, mientras que las demás recibieron multas.

Hubo cuatro heridos entre los agentes.

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