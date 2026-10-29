Arqueros juveniles panameños suman medallas y experiencias

El tiro con arco panameño demostró que tiene un presente de calidad y un futuro interesante tras la destacada participación de una selección juvenil, que brilló en el Campeonato de Desarrollo del Caribe en Guyana.

El equipo, compuesto por solo 9 atletas dentro de un torneo que reunió a 202 arqueros de 14 países, conquistó 10 medallas de oro y 9 de plata, logrando que el ciento por ciento de sus representantes subiera al podio. Mención a Nicolás Sucre, ganador de tres medallas de oro (Individual Recurvo Sub-18; Mixto Recurvo Sub-18 y Equipos de dupla Masculino Recurvo Sub-18. Las competencias se disputaron del 22 al 25 de octubre en el Estadio Nacional de Providence, Guyana.

El presidente de la Federación Panameña de Tiro con Arco, Luis Barría Moscoso, resaltó que estos han sido unos excelentes resultados, ya que Panamá a pesar de ser una de las delegaciones más pequeñas del evento, logró que todos sus atletas consiguieran medallas. Pero más allá de las preseas, según Barría Moscoso “esto demuestra que seguimos creciendo en este deporte en el país, con miras al torneo de esta categoría, que tendrá a Panamá como sede octubre de 2027”.