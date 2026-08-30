Argentino Etcheverry supera debut en el US Open y Sierra se despide

Por cuarto año consecutivo, el tenista argentino Tomás Etcheverry superó este domingo su debut en el Abierto de Estados Unidos, donde su compatriota Solana Sierra fue avasallada por la ucraniana Elina Svitolina.

Etcheverry, número 32 de la ATP, se deshizo del checo Vít Kopriva por 6-3, 6-4 y 6-0.

En segunda ronda se medirá con el español Martín Landaluce o el británico Jacob Fearnley. Este choque fue uno de los quedaron suspendidos por la lluvia al caer la noche de Nueva York cuando la joya española se imponía 4-3 en el primer set.

Otro de los partidos postergados hasta el lunes fue el del argentino Thiago Tirante y el francés Adrian Mannarino cuando disputaban el quinto set.

El jugador galo, de 38 años, había firmado una gran remontada hasta ponerse por delante por 4-6, 3-6, 6-3, 6-3 y 5-2 después de 3 horas y 43 minutos de partido.

El otro argentino en liza en el torneo masculino era Mariano Navone, que se medía con el serbio Novak Djokovic bajo la cubierta de la pista central.

En la rama femenina, Sierra intentaba por tercera vez superar su debut en Flushing Meadows pero Svitolina le agrietó muy rápido sus esperanzas.

En solo 23 minutos, la número nueve mundial ya tenía el primer set en el bolsillo por 6-1 y luego abrochó la victoria con otro parcial de 6-2 en un total de 52 minutos.