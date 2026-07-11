Argentina vence 35-21 a Gales, su primera victoria en el Campeonato de Naciones

Argentina logró el sábado su primer triunfo en el Campeonato de Naciones 2026 de rugby, al vencer a Gales por 35 a 21 en partido de la segunda fecha del novel torneo en San Juan (oeste).

Los Pumas, que ya se habían asegurado el punto de bonificación por anotar cuatro tries, terminaron con cinco tries, mientras que Gales anotó tres.

El quince albiceleste había debutado en el nuevo torneo, en el que se enfrentan las seis mejores selecciones del hemisferio norte contra sus pares del hemisferio sur, con una derrota de local (47-38) el sábado pasado ante Esocia.

Gales, por su parte, se había estrenado con un triunfo a domicilio ante Fiyi por 39 a 24.