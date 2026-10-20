Arena Panamá Teófilo Al Brown permanecerá cerrada tras inspección de Pandeportes

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) informó que la Arena Panamá Teófilo Al Brown, en Colón, permanecerá cerrada temporalmente al público luego de que una inspección determinara que no se encuentra habitable.

Según el comunicado, la evaluación fue realizada por personal de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la institución tras el sismo registrado. Como medida preventiva, no se brindará atención en sus instalaciones y el personal se trasladará a otra sede en la provincia para garantizar la continuidad de sus labores.

Pandeportes indicó que continuará las inspecciones y ejecutará los correctivos necesarios para procurar la pronta reapertura del recinto. Asimismo, informará oportunamente sobre cualquier actualización. A raíz del sismo del 9 de octubre, varios equipos deportivos suspendieron tanto los entrenamientos como las competencias en las instalaciones, como medida de precaución.