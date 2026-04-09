Aranburu gana en su tierra, Seixas más líder en la Vuelta al País Vasco

El español Alex Aranburu (Cofidis) ganó este jueves la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco, tras la que el francés Paul Seixas reforzó su posición al frente de la general.

Aranburu aprovechó la bajada del último de los seis puertos de la jornada, a diez kilómetros de meta, para macharse acompañado por el noruego Tobías Halland Johannessen.

Ambos llegaron juntos al último kilómetro ascendente hacia la meta de Galdácano, una corta pero empinada pendiente, en la que el corredor vasco acabó imponiendo su velocidad.

"Es la tercera (victoria) en el País Vasco, las tres son muy especiales", recordó el ciclista, tras su nuevo triunfo en su tierra, después de ganar sendas etapas en 2025 y 2021.

"En la bajada (de Legina, último puerto del día) he intentado dejarlo (a Johannessen), no he podido, entonces he decidido llegar con él hasta casi la meta y he acertado", añadió Aramburu.

El otro beneficiado de la jornada ha sido Paul Seixas que ha aumentado su ventaja al frente de la general.

El joven francés del equipo Decathlon CMA CGM también aprovechó la bajada del alto de Legina para irse de un pelotón que marchaba a más de un minuto de los primeros escapados.

"Conocía la bajada, la había reconocido con el equipo y me dije que podía intentarlo, sabiendo que no todos (mis rivales) tenían un buen nivel en descenso", dijo Seixas tras llegar a meta en octavo lugar a 14 segundos del ganador.

Seixas arañó una veintena de segundos sobre sus principales perseguidores y cuenta ahora con una ventaja de 2:19 sobre el esloveno Primoz Roglic y 2:28 sobre el alemán Florian Lipowitz, los dos líderes del Red Bull Bora.

"Hoy no me importaba la victoria. Sólo quería ganar tiempo para intentar minarles un poco la moral", explicó.

"Me siento confiado, sólido, estoy recuperando bien. Hasta ahora (mis rivales) no han conseguido hacerme daño... hacerme ceder", afirmó el joven Seixas, de 19 años, ganador de las dos primeras etapas de la Vuelta al País Vasco.

El viernes tendrá lugar la quinta y penúltima etapa de esta prueba denominada "Itzulia", con 176,2 km y salida y llegada en Éibar.

Esta etapa reina de la ronda vasca supondrá una nueva prueba para los ciclistas con hasta ocho dificultades montañosas, tres de ellas de primera categoría.

-- Clasificación de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco:

1. Alex Aranburu (ESP/COF) los 167,2 km en 3h 55:15. (media: 42,7 km/h)

2. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 4.

3. Cristian Scaroni (ITA/XAT) 6.

4. Ion Izagirre (ESP/COF) 7.

5. Guillaume Martin-Guyonnet (FRA/GFC) 13.

6. Pello Bilbao (ESP/TBV) 14.

7. Juan Pedro López (ESP/MOV) 14.

8. Paul Seixas (FRA/DCT) 14.

9. Lorenzo Fortunato (ITA/XAT) 17.

10. Igor Arrieta (ESP/UAD) 24.

Clasificación general:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) 12h 03:53.

2. Primož Roglic (SLO/RBH) 2:19.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 2:28.

4. Ion Izagirre (ESP/COF) 2:29.

5. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 2:34.

6. Ben Tulett (GBR/TVL) 2:47.

7. Alex Baudin (FRA/EFE) 2:51.

8. Harold Tejada (COL/XAT) 3:08.

9. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 3:21.

10. Clément Champoussin (FRA/XAT) 3:22.