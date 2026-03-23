Aradia superó a sus enemigas en la segunda edición del Clásico Eric Gómez, una carrera que una vez más mostró lo mejor de las yeguas tresañeras del hipódromo.

Montada por el jinete Yonis Lasso, superó a sus siete rivales en una pista rápida con tiempo de 1.28 flat para los 1,400 metros.

Aradia, propiedad de Chestnut Hill Stable y entrenada por Alberto Paz Rodríguez, conquistó esta carrera tras un mes de descanso, bien entrenada y sus propietarios contentos por su actuación.

Escoltaron a la ganadora: Volatile Girl, Sol Triny Carol, Gold Basin y Ataviada.

La ganadora devolvió a la primera posición $4.60 y le da su tercer triunfo de por vida en cinco salidas a la pista.