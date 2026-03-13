Apuesta por una nueva generación de triatletas

El triatleta panameño Anel Acosta señaló que está enfocando “en abrir nuevas oportunidades para las generaciones que vienen”.

Este año, el deportista de 22 años, terminará sus licenciaturas en idioma en Ciencias de la actividad física y el deporte, herramientas que usará para apoyar a atletas emergentes. “Los jóvenes deben ser apasionados y soñar en grande, porque los sueños se hacen realidad con esfuerzo y trabajo duro. Soy ejemplo de que querer, es poder”, recalcó.

Acosta viene de colgarse la presea de bronce en la primera edición del IRONMAN 70.3 El Salvador, celebrada en febrero pasado: “Mi experiencia en El Salvador fue maravillosa, desde la llegada como diplomático al país, a cada momento de la competencia, El Salvador no escatimó en nada; fue un evento de igual nivel a los campeonatos del mundo en IRONMAN”.

En ese sentido, asegura que buscará participar en el campeonato del mundo de duatlón en Abu Dabi y las copas continentales de duatlón. Además de intentar honrar sus compromisos con el ciclo olímpico de triatlón.

“Me gustaría ser recordado como ese joven que emergió de Veracruz e hizo muchas cosas que parecían imposibles, él las hizo posible”, añadió el atleta.