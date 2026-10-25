Aproturf rinde homenaje a la memoria de Monty Motta Toledano

La Asociación de Propietarios del Turf (Aproturf), cuya presidenta es la ingeniara Yaitza Camaño, realizó en el día de ayer un homenaje a la memoria de Monty Motta Toledano, padre del socio del gremio hípico Monty George Motta Elías.

El acto se celebró durante la jornada del Hipódromo Presidente Remón, en cuya cita estuvieron presentes socios de Aproturf, amigos del Dr. Monty G. Motta y representantes de la Empresa Operadora Hípica de Panamá, S.A.

Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio en memoria del reconocido empresario y médico veterinario, el cual se llevó a cabo entre la segunda y tercera carrera de la función.

El Dr. Ernesto Fanilla, vicepresidente de la Junta Directiva, hizo entrega de un cuadro conmemorativo a Monty G. Motta, en nombre de la familia Aproturf, como muestra de expresión, cariño, respeto y solidaridad, con un abrazo sincero, honrando su memoria y el legado de la familia Motta en la actividad hípica panameña.

“Una vida de trabajo, valores, y amor por la familia. Su ejemplo y el legado de la familia Motta permanecerán en la historia de nuestra hípica”, expresa el cuadro.