Deportes

“Aprende, Juega y Diviértete”

El Panamá Oeste Chess Club, es un club de ajedrez con sede en la décima provincia que busca fortalecer la disciplina

“Aprende, Juega y Diviértete”
Cortesía | Miembros del Panamá Oeste Chess Club.
“Aprende, Juega y Diviértete”
Cortesía | Atleta del club durante una partida en una competencia.
“Aprende, Juega y Diviértete”
ML | Mariana Lobo.
“Aprende, Juega y Diviértete”
Redacción
26 de noviembre de 2025

El Panamá Oeste Chess Club es una organización deportiva enfocada en la disciplina del ajedrez, fundada en octubre del año 2014, cuando participó por primera vez en un Campeonato Nacional de Ajedrez por Equipos, quedando de cuarto lugar de casi 30 equipos inscritos para la competencia, cuenta su fundador Antonio Lobo.

Con sede en La Chorrera y bajo el lema “Aprende, Juega y Diviértete”, para este último trimestre, el club mantenía en sus filas más de 50 jugadores, en su mayoría menores de edad, que oscilan entre los 6 y 15 años.

“Decidí fundar el club de ajedrez en mi provincia de Panamá Oeste porque desde pequeño siempre tuve la pasión y el amor por la disciplina, además porque siempre me ha gustado enseñar ajedrez, sobre todo a los niños y jóvenes”, detalla el Lobo, quien funge como presidente del club. “Muchos años fuimos informales [en el deporte], hasta que nos reconocieron oficialmente, por el buen trabajo constante que hemos venido haciendo en nuestra provincia”, añadió. Entre los logros obtenidos por esta agrupación se encuentra la preparación de un atleta que participó de un Campeonato Mundial de Ajedrez U18, en Albania 2025, el título de Woman Fide Master 2025 (con Mariana Lobo); la medalla de bronce en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025; las preseas de oro y plata en los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2025; obtención del subcampeonato Femenino de Ajedrez 2025; Medalla de oro en los juegos CODICADER nivel primaria Nicaragua 2025, entre otros galardones. Los miembros del club han participado en eventos organizados por el Despacho de la Primera Dama, de la Alcaldía de La Chorrera y de la Junta Comunal de Barrio Colón, como aporte social.

2025
el club obtuvo el “Woman Fide Master” con Mariana Lobo.
Atletas destacados

Se cuenta con atletas destacados como “la Maestra Fide” Mariana Esther Lobo Jiménez, su hermana Marielys Judith Lobo Jiménez, Arielis Nicolle Tenorio González, quienes han representado al país en eventos internacionales y ganado múltiples premios a nivel nacional.

En competencias locales e intercolegiales, resaltan nombres como: Joshua Pinzón Montero, Luis Antonio Jurado, Maelis Rodríguez y Gianelis Guerra; son algunos de los nombres más reconocidos, incluso participaron en clasificatorios a los juegos CODICADER.

De interés

Fue en enero del año 2023 cuando recibe el reconocimiento de la Federación Panameña de Ajedrez y por PANDEPORTES con Personería Jurídica 040-2023.

Su sede está ubicada en todo el corazón de La Chorrera, en el edificio Novedades Allison, Piso 1, frente al Parque 10 de noviembre.

Afiliación a través de [email protected], 6969-7586 y 6840-4983.

Con el pago de la inscripción anual se incluye la matrícula y el T-shirt con el logo del club de ajedrez.

El costo para menores de edad de la afiliación anual al club es de $45 y la afiliación de los adultos es $60.
Tags:
aprender
|