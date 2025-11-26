“Aprende, Juega y Diviértete”

Se cuenta con atletas destacados como 'la Maestra Fide' Mariana Esther Lobo Jiménez, su hermana Marielys Judith Lobo Jiménez, Arielis Nicolle Tenorio González, quienes han representado al país en eventos internacionales y ganado múltiples premios a nivel nacional. En competencias locales e intercolegiales, resaltan nombres como: Joshua Pinzón Montero, Luis Antonio Jurado, Maelis Rodríguez y Gianelis Guerra; son algunos de los nombres más reconocidos, incluso participaron en clasificatorios a los juegos CODICADER.