El Panamá Oeste Chess Club es una organización deportiva enfocada en la disciplina del ajedrez, fundada en octubre del año 2014, cuando participó por primera vez en un Campeonato Nacional de Ajedrez por Equipos, quedando de cuarto lugar de casi 30 equipos inscritos para la competencia, cuenta su fundador Antonio Lobo.

Con sede en La Chorrera y bajo el lema “Aprende, Juega y Diviértete”, para este último trimestre, el club mantenía en sus filas más de 50 jugadores, en su mayoría menores de edad, que oscilan entre los 6 y 15 años.

“Decidí fundar el club de ajedrez en mi provincia de Panamá Oeste porque desde pequeño siempre tuve la pasión y el amor por la disciplina, además porque siempre me ha gustado enseñar ajedrez, sobre todo a los niños y jóvenes”, detalla el Lobo, quien funge como presidente del club. “Muchos años fuimos informales [en el deporte], hasta que nos reconocieron oficialmente, por el buen trabajo constante que hemos venido haciendo en nuestra provincia”, añadió. Entre los logros obtenidos por esta agrupación se encuentra la preparación de un atleta que participó de un Campeonato Mundial de Ajedrez U18, en Albania 2025, el título de Woman Fide Master 2025 (con Mariana Lobo); la medalla de bronce en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025; las preseas de oro y plata en los VII Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2025; obtención del subcampeonato Femenino de Ajedrez 2025; Medalla de oro en los juegos CODICADER nivel primaria Nicaragua 2025, entre otros galardones. Los miembros del club han participado en eventos organizados por el Despacho de la Primera Dama, de la Alcaldía de La Chorrera y de la Junta Comunal de Barrio Colón, como aporte social.