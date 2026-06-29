Aplazado a octubre el combate entre Canelo y Mbilli

El combate de boxeo entre el francés Christian Mbilli, campeón del mundo CMB de supermedianos, y la superestrella mexicana Saúl "Canelo" Álvarez, previsto en septiembre, ha sido aplazado a finales e octubre, anunció el domingo la revista especializada The Ring, propiedad del promotor saudita Turki Alalshikh.

La información ha sido también compartida por el promotor de Mbilli en sus redes sociales.

El combate entre el francés y el mexicano debía haber sido el combate principal de la velada del 12 de septiembre en Riad, pero queda ahora aplazado más de un mes, aunque según The Ring, seguirá celebrándose en Riad.

En posesión del título interino de los supermedianos (-76,2 kg) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, WBC por sus siglas en inglés) desde junio de 2025, Mbilli, de 31 años, fue reconocido como campeón del mundo oficial el pasado mes de enero, recuperando el título del estadounidense Terrence Crawford, ahora retirado.

Canelo, rey de la categoría durante numerosos años, fue destronado por Crawford en septiembre de 2025 durante un recordado combate en Arabia Saudita.

Por primera vez desde 2022, el mexicano de 35 años (63 victorias, 39 de ellas por KO, 3 derrotas y 2 empates) llegará al combate como retador y no defensor.

"Canelo Álvarez es el mayor desafío de toda mi vida, una vida de esfuerzo, perseverancia y de trabajo duro que me ha forjado para este momento (...) Prometo imponer mi nombre en la historia del deporte librando una guerra como nunca antes habéis visto", había declarado Mbilli cuando se anunció el combate.